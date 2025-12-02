  1. В Україні
  2. / Суд інфо

ВАКС засудив екссуддю Дружківського суду до 7,5 років в’язниці за хабар

20:54, 2 грудня 2025
Адвоката-посередника відправили за ґрати на 4 роки 6 місяців.
ВАКС засудив екссуддю Дружківського суду до 7,5 років в’язниці за хабар
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому судді Дружківського міського суду Донецької області та адвокату, яких викрили на одержанні хабаря за закриття адміністративної справи. Про це повідомили в САП.

Колегія суддів ВАКС визнала екссуддю винним за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Йому призначено 6 років позбавлення волі, конфіскацію половини майна та 3-річну заборону обіймати посади.

Враховуючи інший вирок, який колишній суддя отримав за інший злочин і який зараз оскаржується в Апеляційній палаті ВАКС, за сукупністю злочинів остаточне покарання становить 7 років 6 місяців ув’язнення з повною конфіскацією майна та 3-річною забороною працювати в органах влади.

Адвоката, який виступав посередником, визнано винним за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України (пособництво у наданні хабаря) та засуджено до 4 років 6 місяців позбавлення волі.

Вирок набуде законної сили через 30 днів, якщо не буде оскаржений в Апеляційній палаті ВАКС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя хабар адвокат ВАКС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Робота для іноземців в Україні по-новому – як законодавці хочуть скасувати старі дозволи та ввести єдиний документ

Наразі у Верховній Раді України зареєстровано одразу два законопроєкти які мають суттєво змінити правила працевлаштування іноземців та осіб без громадянства.

Місцеве самоврядування: п’ять кроків, які мають забезпечити реформи децентралізації

У Бучі обговорили реформи, які потрібно пройти Україні на шляху євроінтеграції та децентралізації влади.

Власник зможе вимагати демонтаж самобуду навіть, коли його не позбавлено володіння майном – законопроект

Законопроєкт №14259 пропонує системне уточнення механізмів захисту права власності у випадках, коли власника не позбавляють володіння, але його правомочності фактично порушуються.

В Україні можуть продовжити строк на оцифрування трудових книжок

Через війну оцифрування трудових книжок можуть продовжити, щоб не втратити дані про трудовий стаж українців.

Позовна давність не діятиме для негаторних позовів – у Раді зареєстрували законопроект

Законопроєкт № 14260 пропонує розширити перелік випадків, на які не поширюється позовна давність — і таким чином змінити принципи захисту прав у цивільних справах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]