ВАКС засудив екссуддю Дружківського суду до 7,5 років в’язниці за хабар

Адвоката-посередника відправили за ґрати на 4 роки 6 місяців.

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому судді Дружківського міського суду Донецької області та адвокату, яких викрили на одержанні хабаря за закриття адміністративної справи. Про це повідомили в САП.

Колегія суддів ВАКС визнала екссуддю винним за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Йому призначено 6 років позбавлення волі, конфіскацію половини майна та 3-річну заборону обіймати посади.

Враховуючи інший вирок, який колишній суддя отримав за інший злочин і який зараз оскаржується в Апеляційній палаті ВАКС, за сукупністю злочинів остаточне покарання становить 7 років 6 місяців ув’язнення з повною конфіскацією майна та 3-річною забороною працювати в органах влади.

Адвоката, який виступав посередником, визнано винним за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України (пособництво у наданні хабаря) та засуджено до 4 років 6 місяців позбавлення волі.

Вирок набуде законної сили через 30 днів, якщо не буде оскаржений в Апеляційній палаті ВАКС.

