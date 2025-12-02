ВАКС засудив екссуддю Дружківського суду до 7,5 років в’язниці за хабар
Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому судді Дружківського міського суду Донецької області та адвокату, яких викрили на одержанні хабаря за закриття адміністративної справи. Про це повідомили в САП.
Колегія суддів ВАКС визнала екссуддю винним за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Йому призначено 6 років позбавлення волі, конфіскацію половини майна та 3-річну заборону обіймати посади.
Враховуючи інший вирок, який колишній суддя отримав за інший злочин і який зараз оскаржується в Апеляційній палаті ВАКС, за сукупністю злочинів остаточне покарання становить 7 років 6 місяців ув’язнення з повною конфіскацією майна та 3-річною забороною працювати в органах влади.
Адвоката, який виступав посередником, визнано винним за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України (пособництво у наданні хабаря) та засуджено до 4 років 6 місяців позбавлення волі.
Вирок набуде законної сили через 30 днів, якщо не буде оскаржений в Апеляційній палаті ВАКС.
