ВАКС приговорил экс-судью Дружковского суда к 7,5 годам тюрьмы за взятку

Адвоката-посредника отправили за решетку на 4 года 6 месяцев.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд огласил приговор бывшему судье Дружковского городского суда Донецкой области и адвокату, которых уличили в получении взятки за закрытие административного дела. Об этом сообщили в САП.

Коллегия судей ВАКС признала экс-судью виновным по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Ему назначено 6 лет лишения свободы, конфискация половины имущества и 3-летний запрет занимать должности.

Учитывая другой приговор, который бывший судья получил за другое преступление и который сейчас обжалуется в Апелляционной палате ВАКС, по совокупности преступлений окончательное наказание составляет 7 лет 6 месяцев лишения свободы с полной конфискацией имущества и 3-летним запретом работать в органах власти.

Адвокат, который выступал посредником, признан виновным по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины (пособничество в предоставлении взятки) и приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.

Приговор вступит в законную силу через 30 дней, если не будет обжалован в Апелляционной палате ВАКС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.