Місцеве самоврядування: п’ять кроків, які мають забезпечити реформи децентралізації

У Бучі обговорили реформи, які потрібно пройти Україні на шляху євроінтеграції та децентралізації влади.

Під час традиційного форуму «Реформи. Децентралізація. Євроінтеграція», що відбувся 1 грудня у місті Буча, учасники детально обговорили національну візію реформи децентралізації в умовах європейської інтеграції.

За словами заступника Голови Верховної Ради України Олександра Корнієнко, який виступив на відкритті заходу, «лише сильні регіони та ефективна взаємодія між центральною владою та місцевим самоврядуванням забезпечать майбутнє для всієї країни – як політичне, так і безпекове».

«Ми продовжуємо активно працювати над реалізацією реформи децентралізації: впровадження нагляду, законодавча робота, фінансова децентралізація, адміністрування податків», – зазначив Олександр Корнієнко.

За повідомленнями сайту парламенту, голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк підкреслила, що у сфері адоптації реформ децентралізації «європейське законодавство впливатиме на українські громади дуже широко: від аграрного розвитку до екології та закупівель».

«Недарма кажуть, що 70% норм ЄС у підсумку реалізуються саме на місцевому рівні. Адже саме громади першими відчують нові стандарти екології, модернізацію виробництва та зміну політик зайнятості», – заявила Олена Шуляк.

Вона відзначила п’ять важливих пріоритетів для України, які пов’язані із реаліями та процесом децентралізації на місцях.

П’ять ключових кроків для місцевого самоврядування

Чітке розмежування повноважень. Два законопроєкти Ukraine Facility – це прозорий розподіл відповідальності, який має прибрати дублювання і хаос.

Політика для різних типів регіонів, зокрема прифронтових. Аграрний південь, інноваційний центр, туристичний захід і території біля фронту потребують різних інструментів. У парламенті вже працює МФО, і ми розглядаємо створення окремого підкомітету.

Проєкти розвитку, а не лише відбудови. «Зелений» і цифровий перехід повинні стати основою кожного проєкту. Відбудова має давати нову якість і новий потенціал зростання.

Дискусія про модель регіонального самоврядування. Україна має знайти оптимальну конфігурацію: зберегти існуючу модель чи оновити її. Цю розмову потрібно починати зараз.

Залучення бізнесу до ухвалення рішень. Громади мають плани і стратегії, але бізнес часто лишається осторонь. Його участь означає інвестиції, робочі місця та іншу якість розвитку.

Про ключові елементи реформи децентралізації

Розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та виконавчої влади є ключовим елементом завершення реформи децентралізації. Про це на Форумі заявив народний депутат України, голова підкомітету з питань співробітництва територіальних громад та регіонів Олександр Аліксійчук.

«Чітка і прозора система компетенцій дозволить громадам оперативно ухвалювати рішення й ефективно реалізовувати власні стратегії розвитку. Наше завдання у Верховній Раді України – забезпечити таку законодавчу рамку, яка гарантуватиме баланс, відповідальність і дієвість на кожному рівні влади», – відзначив народний депутат України.

За словами голови підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування, народного депутата Віталія Безгіна, «цього року Верховна Рада України ухвалила низку ключових рішень для підтримки місцевого самоврядування та готує важливі законодавчі ініціативи, які посилять дієздатність громад».

«Форум вкотре підтверджує свою необхідність як простір для чесного й конструктивного діалогу, який сприяє зміцненню місцевої демократії та розвитку громад», – заявив Віталій Безгін.

Він також відмітив, що «третій Бучанський форум зібрав центральну та місцеву владу в громаді, яка стала символом успішної децентралізації та водночас пережила найболючіші події російсько-української війни».

Під час форуму було презентовано:

- результати опитування представників органів місцевого самоврядування щодо пріоритетних законопроектів з децентралізації, що допоможе краще визначити потреби місцевого самоврядування у законодавчих змінах;

- експериментальну Платформу Е-консультацій з органами місцевого самоврядування (КОМС), яка має на меті запровадити ефективні консультації між Комітетом, органами державної влади і органами місцевого самоврядування, насамперед з питань, які стосуються децентралізації та розвитку територіальних громад;

- напрацювання щодо розмежування повноважень органів місцевого самоврядування різних рівнів і органів місцевого самоврядування та центральних і місцевих органів виконавчої влади за принципом субсидіарності.

Автор Тарас Бурнос

