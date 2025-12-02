Местное самоуправление: пять шагов, которые должны обеспечить реформы децентрализации

В Буче обсудили реформы, которые необходимо пройти Украине по пути евроинтеграции и децентрализации власти.

В ходе традиционного форума «Реформы. Децентрализация. Евроинтеграция», состоявшегося 1 декабря в городе Буча, участники подробно обсудили национальное видение реформы децентрализации в условиях европейской интеграции.

По словам выступившего на открытии мероприятия заместителя председателя Верховной Рады Украины Александра Корниенко, «лишь сильные регионы и эффективное взаимодействие между центральной властью и местным самоуправлением обеспечат будущее для всей страны – как политическое, так и безопасное».

«Мы продолжаем активно работать над реализацией реформы децентрализации: внедрение надзора, законодательная работа, финансовая децентрализация, администрирование налогов», – отметил Александр Корниенко.

По сообщению сайта парламента, председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк подчеркнула, что в сфере адаптации реформ децентрализации «европейское законодательство будет влиять на украинские общины очень широко: от аграрного развития до экологии и закупок».

«Недаром говорят, что 70% норм ЕС в итоге реализуются именно на местном уровне. Ведь именно общины первыми ощутят новые стандарты экологии, модернизацию производства и изменение политик занятости», – заявила Елена Шуляк.

Она отметила пять важных приоритетов для Украины, связанных с реалиями и процессом децентрализации на местах.

Пять ключевых шагов для местного самоуправления

Четкое разграничение возможностей. Два законопроекта Ukraine Facility – это прозрачное распределение ответственности, которое должно убрать дублирование и хаос. Мы обсуждаем их вместе с секторными комитетами, чтобы система работала цельно. Политика для разных типов регионов, в частности прифронтовых. Аграрный юг, инновационный центр, туристическое мероприятие и территории у фронта нуждаются в различных инструментах. В парламенте уже работает МФО, и мы рассматриваем создание отдельного подкомитета. Проекты развития, а не только восстановления. «Зеленый» и цифровой переход должен стать основой каждого проекта. Восстановление должно давать новое качество и новый потенциал роста. Дискуссия о модели регионального самоуправления. Украина должна найти оптимальную конфигурацию: сохранить существующую модель или обновить ее. Этот разговор нужно начинать сейчас. Привлечение бизнеса к принятию решений. У общин есть планы и стратегия, но бизнес часто остается в стороне. Его участие означает инвестиции, рабочие места и другое качество развития.

О ключевых элементах реформы децентрализации

Разграничение полномочий между органами местного самоуправления и исполнительной властью является ключевым элементом завершения реформы децентрализации. Об этом на форуме заявил народный депутат Украины, председатель подкомитета по сотрудничеству территориальных общин и регионов Александр Аликсийчук.

«Четкая и прозрачная система компетенций позволит общинам оперативно принимать решения и эффективно реализовывать свои стратегии развития. Наша задача в Верховной Раде Украины – обеспечить такую ​​законодательную рамку, которая гарантирует баланс, ответственность и действенность на каждом уровне власти», – отметил народный депутат Украины.

По словам главы подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления, народного депутата Виталия Безгина, «в этом году Верховная Рада Украины приняла ряд ключевых решений для поддержки местного самоуправления и готовит важные законодательные инициативы, которые усилят дееспособность общин».

«Форум еще раз подтверждает свою необходимость как пространство для честного и конструктивного диалога, способствующего укреплению местной демократии и развития общин», – заявил Виталий Безгин.

Он также отметил, что «третий Бучанский форум собрал центральную и местную власть в общине, которая стала символом успешной децентрализации и пережила самые болезненные события российско-украинской войны».

Во время форума было представлено:

- результаты опроса представителей органов местного самоуправления по приоритетным законопроектам по децентрализации, что поможет лучше определить потребности местного самоуправления в законодательных изменениях;

- экспериментальную Платформу Е-консультаций с органами местного самоуправления (КОМС), которая направлена ​​на внедрение эффективных консультаций между Комитетом, органами государственной власти и органами местного самоуправления, прежде всего по вопросам, касающимся децентрализации и развития территориальных общин;

- разработка по разграничению полномочий органов местного самоуправления разных уровней и органов местного самоуправления и центральных и местных органов исполнительной власти по принципу субсидиарности.

Автор Тарас Бурнос

