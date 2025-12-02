На Черкащині затримали двох осіб за напад на працівників ТЦК

Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру двом особа за фактами умисного заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі у зв’язку з її службовою діяльністю та перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

Правоохоронці встановили, що у листопаді 2025 року військовослужбовці ТЦК разом із працівником поліції, діючи відповідно до вимог законодавства, підійшли до 40-річного чоловіка з метою перевірки військово-облікових документів. У відповідь той почав агресивно чинити опір представникам ТЦК, намагаючись уникнути призову на військову службу.

«Після цього до місця події підбігла мати фігуранта та нанесла ножем два удари військовослужбовцю — у ділянку спини та кисті руки.

Скориставшись ситуацією, обидва порушники втекли з місця злочину на автомобілі», - заявили у прокуратурі.

Правоохоронці встановили їхнє місцеперебування та затримали. Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У кримінальному провадженні тривають першочергові слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину, призначено необхідні експертизи.

Зловмисникам загрожує покарання у виді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.