В Черкасской области задержаны двое лиц за нападение на работников ТЦК

В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении двум лицам по фактам умышленного причинения легких телесных повреждений должностному лицу в связи с его служебной деятельностью и воспрепятствования законной деятельности ВСУ в особый период, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

Правоохранители установили, что в ноябре 2025 года военнослужащие ТЦК вместе с работником полиции, действуя согласно требованиям законодательства, подошли к 40-летнему мужчине с целью проверки военно-учетных документов. В ответ тот начал агрессивно сопротивляться представителям ТЦК, пытаясь избежать призыва на военную службу.

«После этого к месту события подбежала мать фигуранта и нанесла ножом два удара военнослужащему — в область спины и кисти руки.

Воспользовавшись ситуацией, оба нарушителя скрылись с места преступления на автомобиле», — заявили в прокуратуре.

Правоохранители установили их местонахождение и задержали. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В уголовном производстве продолжаются первоочередные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, назначены необходимые экспертизы.

Злоумышленникам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

