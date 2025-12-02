На Волині викрили схему переправлення порушників через кордон, яку організував ексвійськовий

Організатора та його спільника затримано під час отримання $24 000.

На Волині правоохоронці припинили діяльність двох ділків, які налагодили схему нелегального перетину кордону чоловіками поза межами пунктів пропуску. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Зазначається, що організував протиправну діяльність колишній військовий. За свої послуги зловмисники вимагали по $6000 з кожного «клієнта».

«Організатора та його спільника затримано під час отримання $24 000 за незаконне переправлення чотирьох осіб. Фігурантам повідомлено про підозру», - заявили у ДПСУ.

