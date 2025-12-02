  1. В Україні

На Волині викрили схему переправлення порушників через кордон, яку організував ексвійськовий

22:36, 2 грудня 2025
Організатора та його спільника затримано під час отримання $24 000.
На Волині викрили схему переправлення порушників через кордон, яку організував ексвійськовий
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Волині правоохоронці припинили діяльність двох ділків, які налагодили схему нелегального перетину кордону чоловіками поза межами пунктів пропуску. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Зазначається, що організував протиправну діяльність колишній військовий. За свої послуги зловмисники вимагали по $6000 з кожного «клієнта».

«Організатора та його спільника затримано під час отримання $24 000 за незаконне переправлення чотирьох осіб. Фігурантам повідомлено про підозру», - заявили у ДПСУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прикордонники Державна прикордонна служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Робота для іноземців в Україні по-новому – як законодавці хочуть скасувати старі дозволи та ввести єдиний документ

Наразі у Верховній Раді України зареєстровано одразу два законопроєкти які мають суттєво змінити правила працевлаштування іноземців та осіб без громадянства.

Місцеве самоврядування: п’ять кроків, які мають забезпечити реформи децентралізації

У Бучі обговорили реформи, які потрібно пройти Україні на шляху євроінтеграції та децентралізації влади.

Власник зможе вимагати демонтаж самобуду навіть, коли його не позбавлено володіння майном – законопроект

Законопроєкт №14259 пропонує системне уточнення механізмів захисту права власності у випадках, коли власника не позбавляють володіння, але його правомочності фактично порушуються.

В Україні можуть продовжити строк на оцифрування трудових книжок

Через війну оцифрування трудових книжок можуть продовжити, щоб не втратити дані про трудовий стаж українців.

Позовна давність не діятиме для негаторних позовів – у Раді зареєстрували законопроект

Законопроєкт № 14260 пропонує розширити перелік випадків, на які не поширюється позовна давність — і таким чином змінити принципи захисту прав у цивільних справах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]