На Волыни разоблачили схему переправки нарушителей через границу, которую организовал экс-военнослужащий

22:36, 2 декабря 2025
Организатор и его сообщник задержаны при получении $24 000.
На Волыни правоохранители прекратили деятельность двух дельцов, которые наладили схему нелегального пересечения границы мужчинами вне пунктов пропуска. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Отмечается, что противоправную деятельность организовал бывший военный. За свои услуги злоумышленники требовали по $6000 с каждого «клиента».

«Организатор и его сообщник задержаны при получении $24 000 за незаконную переправку четырех лиц. Фигурантам сообщено о подозрении», — заявили в ГПСУ.

