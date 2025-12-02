  1. В Україні

Укрпошта виставила на аукціони автораритети: понад 700 авто пішли на торги

23:31, 2 грудня 2025
Транспорт, який тримався більше на характері, ніж на техніці, і саме тому кожен лот має власний шарм, каже гендиректор АТ Укрпошта.
«Укрпошта» офіційно стартувала з аукціонами, на які виставлено 716 автівок — від легендарних «трудяг» до майже нових машин, які ще навіть не встигли зламатися. У компанії жартують: у частини цих авто за плечима більше доріг, ніж у Google Maps, і кожне з них має власну історію мільйонів кілометрів.

Що продають

Аукціони відбуваються за принципом «один регіон — один лот», тобто в середньому на торги з однієї області припадає близько трьох десятків машин.

Серед виставлених авто:

  • Найстарший — ГАЗ-52 1979 року з Полтавщини.
  • Наймолодший — Citroën Berlingo 2021 року, який проїхав лише 2 тисячі кілометрів, але вже побував у ДТП.
  • 28 машин родом ще з епохи до 1991 року.
  • 654 автомобілі — ГАЗи, УАЗи, ВАЗи, КАМАЗи — ті самі «тихі трудяги» поштової служби.

Особливу увагу привернула легенда автопарку:

  • Volvo FH 12 з Києва, який намотав 2,9 мільйона кілометрів — майже чотири подорожі до Місяця й назад. У «Укрпошті» жартують: якби у Всесвіті існувала поштова інфраструктура, цей Volvo знав би маршрут напам’ять.

Роз'яснення

Компанія нагадує, що відповідно до законодавства АТ «Укрпошта» не має права передавати ці транспортні засоби в користування чи розпорядження будь-яким особам, включно з військовими, поза встановленою процедурою.

