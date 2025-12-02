Укрпочта выставила на аукционы автораритеты: более 700 авто пошли на торги

Транспорт, который держался больше на характере, чем на технике, и поэтому каждый лот имеет собственный шарм, говорит гендиректор АО Укрпочта.

«Укрпочта» официально стартовала с аукционами, на которые выставлено 716 автомобилей — от легендарных «трудяг» до почти новых машин, которые еще даже не успели сломаться. В компании шутят: у части этих авто за плечами больше дорог, чем у Google Maps, и у каждого — своя история миллионов километров.

Что продают

Аукционы проходят по принципу «один регион — один лот», то есть в среднем на торги из одной области приходится около трех десятков машин.

Среди выставленных авто:

Самый старый — ГАЗ-52 1979 года из Полтавщины.

Самый молодой — Citroën Berlingo 2021 года, который проехал всего 2 тысячи километров, но уже побывал в ДТП.

28 машин родом еще из эпохи до 1991 года.

654 автомобиля — ГАЗы, УАЗы, ВАЗы, КАМАЗы — те самые «тихие трудяги» почтовой службы.

Особое внимание привлекла легенда автопарка:

Volvo FH 12 из Киева, который намотал 2,9 миллиона километров — почти четыре путешествия до Луны и назад. В «Укрпочте» шутят: если бы во Вселенной существовала почтовая инфраструктура, этот Volvo уже знал бы, как туда добраться.

Разъяснение

Компания напоминает, что согласно законодательству АО «Укрпочта» не имеет права передавать эти транспортные средства в пользование или распоряжение каким-либо лицам, включая военных, вне установленной процедуры.

