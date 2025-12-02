  1. У світі

В Бельгії провели обшуки в Європейській службі зовнішніх дій та Коледжі Європи через підозру в шахрайстві з коштами ЄС

21:36, 2 грудня 2025
EPPO та OLAF перевіряють тендерні оборудки Коледжу Європи на 654 тисячі євро.
Європейська прокуратура (EPPO) спільно з бельгійською федеральною поліцією та Європейським антикорупційним бюро OLAF провели обшуки в штаб-квартирі Європейської служби зовнішніх дій (ЄСЗД) у Брюсселі, приміщеннях Коледжу Європи в Брюґґе та приватних помешканнях підозрюваних. За даними EPPO, обшуки здійснюються в рамках кримінального розслідування щодо підозри в шахрайстві з коштами ЄС, корупції, конфлікті інтересів та порушенні професійної таємниці, повідомляє Еuractiv.

Слідство зосереджене на тендері 2021–2022 років, за яким ЄСЗД надала Коледжу Європи фінансування в розмірі 654 000 євро для реалізації програми Європейської дипломатичної академії — дев'ятимісячного навчання молодих дипломатів держав-членів ЄС. Під підозрою — можливе зловживання бюджетними коштами ЄС, зокрема чи були заздалегідь відомі представникам Коледжу критерії відбору, а також чи не порушили правила чесної конкуренції.

Ключовим об'єктом перевірки став закупівля Коледжем Європи будівлі на Spanjaardstraat у Брюґґе вартістю 3,2 млн євро для проживання учасників програми. Закупівля відбулася незадовго до оголошення тендеру ЄСЗД, що могло надати установі необґрунтовану перевагу.

За даними EPPO, затверджені слідчим суддею обшуки охопили кілька будівель Коледжу Європи, офіс ЄСЗД у Брюсселі та житла підозрюваних. Заарештовано трьох осіб для допиту, серед яких, за даними бельгійських ЗМІ, колишня верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Федеріка Моґеріні — нинішня ректорка Коледжу Європи (з 2020 року) та директорка Дипломатичної академії (з 2022 року). Під час періоду, що розслідується, ЄСЗД очолював Жозеп Боррель.

OLAF провела адміністративне розслідування, допитавши кількох осіб, після чого передала матеріали EPPO. Обидві установи — Коледж Європи та Дипломатичну академію — очолює Федеріка Моґеріні, яка не коментувала ситуацію. EEAS підтвердила присутність поліції в адмінбудівлі на Rue d’Arlon 62, але уточнила, що розслідування стосується дій попереднього мандату. Коледж Європи утримався від коментарів.

прокуратура ЄС обшук Бельгія

