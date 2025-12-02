  1. В мире

В Бельгии провели обыски в Европейской службе внешних действий и Колледже Европы по подозрению в мошенничестве с средствами ЕС

21:36, 2 декабря 2025
EPPO и OLAF проверяют тендерные махинации Колледжа Европы на 654 тысячи евро.
В Бельгии провели обыски в Европейской службе внешних действий и Колледже Европы по подозрению в мошенничестве с средствами ЕС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейская прокуратура (EPPO) совместно с бельгийской федеральной полицией и Европейским антикоррупционным бюро OLAF провели обыски в штаб-квартире Европейской службы внешних действий (ЕСВД) в Брюсселе, помещениях Колледжа Европы в Брюгге и частных помещениях подозреваемых. По данным EPPO, обыски проводятся в рамках уголовного расследования по подозрению в мошенничестве с средствами ЕС, коррупции, конфликте интересов и нарушении профессиональной тайны, сообщает Еuractiv.

Следствие сосредоточено на тендере 2021-2022 годов, по которому ЕСЗД предоставила Колледжу Европы финансирование в размере 654 000 евро для реализации программы Европейской дипломатической академии — девятимесячного обучения молодых дипломатов государств-членов ЕС. Под подозрением — возможное злоупотребление бюджетными средствами ЕС, в частности, были ли заранее известны представителям Колледжа критерии отбора, а также не были ли нарушены правила честной конкуренции.

Ключевым объектом проверки стала покупка Колледжем Европы здания на Spanjaardstraat в Брюгге стоимостью 3,2 млн евро для проживания участников программы. Закупка состоялась незадолго до объявления тендера ЕСЗД, что могло предоставить учреждению необоснованное преимущество.

По данным EPPO, утвержденные следственным судьей обыски охватили несколько зданий Колледжа Европы, офис ЕСЗД в Брюсселе и жилища подозреваемых. Задержаны три человека для допроса, среди которых, по данным бельгийских СМИ, бывшая верховная представительница ЕС по внешней политике Федерика Могерини — нынешняя ректор Колледжа Европы (с 2020 года) и директор Дипломатической академии (с 2022 года). В период, который расследуется, ЕСЗД возглавлял Жозеп Боррель.

OLAF провела административное расследование, допросив нескольких человек, после чего передала материалы EPPO. Обе учреждения — Колледж Европы и Дипломатическую академию — возглавляет Федерика Могерини, которая не комментировала ситуацию. EEAS подтвердила присутствие полиции в административном здании на Rue d’Arlon 62, но уточнила, что расследование касается действий предыдущего мандата. Колледж Европы воздержался от комментариев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура ЕС обыск Бельгия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Работа для иностранцев в Украине по-новому — как законодатели хотят отменить старые разрешения и ввести единый документ

В настоящее время в Верховной Раде Украины зарегистрированы сразу три законопроекта, которые предусматривают существенное обновление правил трудоустройства иностранных граждан и лиц без гражданства.

Местное самоуправление: пять шагов, которые должны обеспечить реформы децентрализации

В Буче обсудили реформы, которые необходимо пройти Украине по пути евроинтеграции и децентрализации власти.

Владелец сможет требовать демонтаж самострой даже, если его не лишают владения имуществом – законопроект

Законопроект №14259 предлагает системное уточнение механизмов защиты права собственности в случаях, когда собственника не лишают владения, но его правомочия фактически нарушаются.

В Украине могут продлить срок на оцифровку трудовых книжек

Через войну оцифровку трудовых книжек могут продлить, чтобы не допустить потери данных о трудовом стаже украинцев.

Исковая давность не будет применяться к негаторным искам – в Раде зарегистрировали законопроект

Законопроект № 14260 предлагает расширить перечень случаев, на которые не распространяется исковая давность, — и таким образом изменить подходы к защите прав в гражданских спорах.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]