В Бельгии провели обыски в Европейской службе внешних действий и Колледже Европы по подозрению в мошенничестве с средствами ЕС

EPPO и OLAF проверяют тендерные махинации Колледжа Европы на 654 тысячи евро.

Европейская прокуратура (EPPO) совместно с бельгийской федеральной полицией и Европейским антикоррупционным бюро OLAF провели обыски в штаб-квартире Европейской службы внешних действий (ЕСВД) в Брюсселе, помещениях Колледжа Европы в Брюгге и частных помещениях подозреваемых. По данным EPPO, обыски проводятся в рамках уголовного расследования по подозрению в мошенничестве с средствами ЕС, коррупции, конфликте интересов и нарушении профессиональной тайны, сообщает Еuractiv.

Следствие сосредоточено на тендере 2021-2022 годов, по которому ЕСЗД предоставила Колледжу Европы финансирование в размере 654 000 евро для реализации программы Европейской дипломатической академии — девятимесячного обучения молодых дипломатов государств-членов ЕС. Под подозрением — возможное злоупотребление бюджетными средствами ЕС, в частности, были ли заранее известны представителям Колледжа критерии отбора, а также не были ли нарушены правила честной конкуренции.

Ключевым объектом проверки стала покупка Колледжем Европы здания на Spanjaardstraat в Брюгге стоимостью 3,2 млн евро для проживания участников программы. Закупка состоялась незадолго до объявления тендера ЕСЗД, что могло предоставить учреждению необоснованное преимущество.

По данным EPPO, утвержденные следственным судьей обыски охватили несколько зданий Колледжа Европы, офис ЕСЗД в Брюсселе и жилища подозреваемых. Задержаны три человека для допроса, среди которых, по данным бельгийских СМИ, бывшая верховная представительница ЕС по внешней политике Федерика Могерини — нынешняя ректор Колледжа Европы (с 2020 года) и директор Дипломатической академии (с 2022 года). В период, который расследуется, ЕСЗД возглавлял Жозеп Боррель.

OLAF провела административное расследование, допросив нескольких человек, после чего передала материалы EPPO. Обе учреждения — Колледж Европы и Дипломатическую академию — возглавляет Федерика Могерини, которая не комментировала ситуацию. EEAS подтвердила присутствие полиции в административном здании на Rue d’Arlon 62, но уточнила, что расследование касается действий предыдущего мандата. Колледж Европы воздержался от комментариев.

