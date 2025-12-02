У Києві судитимуть псевдомольфара, який «знімав порчу» через соцмережі

За даними слідства, він пропонував громадянам «ритуали зняття порчі», «зцілення від хвороб» та навіть «пошук безвісти зниклих родичів».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Столичні правоохоронці передали до суду обвинувальний акт щодо 28-річного чоловіка, який видавав себе за «мольфара» та продавав фіктивні «магічні послуги» в соціальних мережах. За даними слідства, він пропонував громадянам «ритуали зняття порчі», «зцілення від хвороб» та навіть «пошук безвісти зниклих родичів». Після отримання грошей фігурант просто зникав. Тепер йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Правоохоронці нагадують, що протиправну діяльність чоловіка викрили у жовтні оперативники Дніпровського управління поліції спільно з фахівцями управління протидії кіберзлочинам.

Як працювала схема

Слідство встановило, що зловмисник створив кілька фейкових акаунтів у популярних соцмережах. Представляючись «мольфаром», він листувався з «клієнтами» та пропонував різноманітні ритуали.

Вартість його «послуг» коливалася від 400 до 4 500 гривень, залежно від «складності» запиту. Щойно гроші надходили на банківську картку, підозрюваний припиняв будь-яке спілкування з людьми та блокував їх у соцмережах.

За даними слідчих, таким чином він ошукав 13 громадян.

Обвинувачення

Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство). Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.