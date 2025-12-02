В Киеве будут судить псевдомольфара, который «снимал порчу» через соцсети

По данным следствия, он предлагал гражданам «ритуалы снятия порчи», «исцеление от болезней» и даже «поиск пропавших без вести родственников».

Столичные правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении 28-летнего мужчины, который выдавал себя за «мольфара» и продавал фиктивные «магические услуги» в социальных сетях. По данным следствия, он предлагал гражданам «ритуалы снятия порчи», «исцеление от болезней» и даже «поиск пропавших без вести родственников». После получения денег фигурант просто исчезал. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Правоохранители напоминают, что противоправную деятельность мужчины в октябре разоблачили оперативники Днепровского управления полиции совместно со специалистами управления противодействия киберпреступности.

Как работала схема

Следствие установило, что злоумышленник создал несколько фейковых аккаунтов в популярных соцсетях. Представляясь «мольфаром», он переписывался с «клиентами» и предлагал различные ритуалы.

Стоимость его «услуг» колебалась от 400 до 4 500 гривен в зависимости от «сложности» запроса. Как только деньги поступали на банковскую карту, подозреваемый прекращал любое общение с людьми и блокировал их в соцсетях.

По данным следователей, таким образом он обманул 13 граждан.

Обвинение

Под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Обвинительный акт уже направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

