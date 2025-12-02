  1. В Украине

В Киеве будут судить псевдомольфара, который «снимал порчу» через соцсети

23:12, 2 декабря 2025
По данным следствия, он предлагал гражданам «ритуалы снятия порчи», «исцеление от болезней» и даже «поиск пропавших без вести родственников».
В Киеве будут судить псевдомольфара, который «снимал порчу» через соцсети
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Столичные правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении 28-летнего мужчины, который выдавал себя за «мольфара» и продавал фиктивные «магические услуги» в социальных сетях. По данным следствия, он предлагал гражданам «ритуалы снятия порчи», «исцеление от болезней» и даже «поиск пропавших без вести родственников». После получения денег фигурант просто исчезал. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Правоохранители напоминают, что противоправную деятельность мужчины в октябре разоблачили оперативники Днепровского управления полиции совместно со специалистами управления противодействия киберпреступности.

Как работала схема

Следствие установило, что злоумышленник создал несколько фейковых аккаунтов в популярных соцсетях. Представляясь «мольфаром», он переписывался с «клиентами» и предлагал различные ритуалы.

Стоимость его «услуг» колебалась от 400 до 4 500 гривен в зависимости от «сложности» запроса. Как только деньги поступали на банковскую карту, подозреваемый прекращал любое общение с людьми и блокировал их в соцсетях.

По данным следователей, таким образом он обманул 13 граждан.

Обвинение

Под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Обвинительный акт уже направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Работа для иностранцев в Украине по-новому — как законодатели хотят отменить старые разрешения и ввести единый документ

В настоящее время в Верховной Раде Украины зарегистрированы сразу три законопроекта, которые предусматривают существенное обновление правил трудоустройства иностранных граждан и лиц без гражданства.

Местное самоуправление: пять шагов, которые должны обеспечить реформы децентрализации

В Буче обсудили реформы, которые необходимо пройти Украине по пути евроинтеграции и децентрализации власти.

Владелец сможет требовать демонтаж самострой даже, если его не лишают владения имуществом – законопроект

Законопроект №14259 предлагает системное уточнение механизмов защиты права собственности в случаях, когда собственника не лишают владения, но его правомочия фактически нарушаются.

В Украине могут продлить срок на оцифровку трудовых книжек

Через войну оцифровку трудовых книжек могут продлить, чтобы не допустить потери данных о трудовом стаже украинцев.

Исковая давность не будет применяться к негаторным искам – в Раде зарегистрировали законопроект

Законопроект № 14260 предлагает расширить перечень случаев, на которые не распространяется исковая давность, — и таким образом изменить подходы к защите прав в гражданских спорах.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]