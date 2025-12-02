  1. В Україні
Україна чекає сигналів від США після їхніх переговорів у Росії – Зеленський

21:22, 2 грудня 2025
Президент заявив, що готовий до зустрічі з Трампом, якщо переговори дадуть шанс на швидкі глобальні рішення.
Україна чекає сигналів від США після їхніх переговорів у Росії – Зеленський
Фото: ОП
Україна чекає на інформацію від американської делегації одразу після її зустрічей у Росії, заявив Президент України Володимир Зеленський.

«Делегація США хоче звітувати саме нам. Від цих сигналів залежатимуть наші наступні кроки», — сказав глава держави.

За його словами, саме від змісту отриманих сигналів залежатиме рівень майбутньої зустрічі з американськими партнерами та її терміни.

«Якщо сигнали відкриватимуть можливість і шанс на глобальні, але швидкі рішення — рівень буде вищим. Я готовий отримати всі сигнали і готовий до зустрічі з президентом Трампом. Усе залежить від сьогоднішніх розмов», — підкреслив Зеленський.

