Украина ждет сигналов от США после их переговоров в России – Зеленский

Украина ждет информации от американской делегации сразу после ее встреч в России, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Делегация США хочет отчитываться именно перед нами. От этих сигналов будут зависеть наши следующие шаги», — сказал глава государства.

По его словам, именно от содержания полученных сигналов будет зависеть уровень будущей встречи с американскими партнерами и ее сроки.

«Если сигналы откроют возможность и шанс на глобальные, но быстрые решения — уровень будет выше. Я готов получить все сигналы и готов к встрече с президентом Трампом. Все зависит от сегодняшних разговоров», — подчеркнул Зеленский.

