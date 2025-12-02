Верховний Суд відмовив у перерахунку пенсії судді у відставці на суму майже дві тисячі за кожен місяць

Верховний Суд розглянув спір щодо довічної щомісячної виплати, яку отримує позивачка як суддя у відставці.

У листопаді 2025 року, Верховний Суд розглянув справу № 520/32171/24, у якій позивачка, суддя у відставці, просила визнати протиправним рішення Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області про відмову у перерахунку довічного грошового утримання та зобов’язати управління здійснити перерахунок із врахуванням суддівської винагороди 340 650 грн. Позивачка вимагала додатково близько 2 000 грн за кожен місяць із 27 квітня по листопад 2024 року.

Обставини справи

У листопаді 2024 року позивачка подала позов до адміністративного суду, оскаржуючи рішення ГУ Пенсійного фонду України в Одеській області про відмову у перерахунку довічного грошового утримання судді у відставці. Також у позові зазначені ГУ Пенсійного фонду України в Харківській області, як орган, що здійснює виплату утримання.

Позиція позивачки ґрунтувалася на тому, що вона має статус судді у відставці та станом на 1 листопада 2024 року отримувала довічне грошове утримання, розраховане як 70% від суддівської винагороди, зазначеної в довідці суду від 29 квітня 2024 року. Загальний розмір винагороди у цій довідці — 236 475,00 грн, що з урахуванням 30 років стажу становило 165 532,60 грн щомісячної виплати.

Як встановив суд, у листопаді 2024 року позивачка звернулася через вебпортал із заявою про перерахунок і додала нову довідку №248 від 21 жовтня 2024 року, видану Східним апеляційним господарським судом (третя сторона — орган, що видав документ для перерахунку), де суддівська винагорода була вказана у розмірі 340 650,00 грн.

Справу розглядали три судові інстанції. Перші два суди – окружний та апеляційний – підтримали вимоги позивачки і зобов’язали Пенсійний фонд здійснити перерахунок.

Позиція Верховного суду

Верховний суд зазначив, що довічне грошове утримання суддів у відставці може перераховуватися лише у разі фактичної зміни розміру суддівської винагороди діючих суддів, що має пряме підтвердження у нормах Держбюджету. У 2024 році підвищення таких виплат не відбулося, а базовою величиною прожиткового мінімуму для розрахунку суддівської винагороди залишалася 2102 грн, яка не змінювалась.

Колегія суддів Верховного Суду дійшла висновку, що у зв`язку із неправильним застосуванням норм матеріального права рішення судів першої та апеляційної інстанцій підлягають скасуванню, а касаційна скарга відповідача задоволенню.

Суд наголосив, що правовою підставою для перерахунку раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці є факт зміни розміру грошового утримання або складових суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді. Такий перерахунок є похідним від законодавчо визначених умов оплати праці діючих суддів і має здійснюватися лише у разі нормативного перегляду елементів суддівської винагороди.

Касаційна постанова є остаточною та не підлягає оскарженню.

Автор: Анастасія Гришкова

