Верховный Суд отказал в перерасчете пенсии судье в отставке на сумму почти две тысячи за каждый месяц

Верховный Суд рассмотрел спор о пожизненной ежемесячной выплате, которую получает истец как судья в отставке.

В ноябре 2025 года Верховный Суд рассмотрел дело № 520/32171/24, в котором истец, судья в отставке, просила признать незаконным решение Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области об отказе в перерасчете пожизненного денежного содержания и обязать управление осуществить перерасчет с учетом судейского вознаграждения 340 650 грн. Истец требовала дополнительно около 2 000 грн за каждый месяц с 27 апреля по ноябрь 2024 года.

Обстоятельства дела

В ноябре 2024 года истец подала иск в административный суд, оспаривая решение ГУ Пенсионного фонда Украины в Одесской области об отказе в перерасчете пожизненного денежного содержания судьи в отставке. Также в иске указано ГУ Пенсионного фонда Украины в Харьковской области как орган, осуществляющий выплату содержания.

Позиция истца основывалась на том, что она имеет статус судьи в отставке и по состоянию на 1 ноября 2024 года получала пожизненное денежное содержание, рассчитанное как 70% от судейского вознаграждения, указанного в справке суда от 29 апреля 2024 года. Общий размер вознаграждения в этой справке — 236 475,00 грн, что с учетом 30 лет стажа составляло 165 532,60 грн ежемесячной выплаты.

Как установил суд, в ноябре 2024 года истец обратилась через веб-портал с заявлением о перерасчете и приложила новую справку №248 от 21 октября 2024 года, выданную Восточным апелляционным хозяйственным судом (третья сторона — орган, который выдал документ для перерасчета), где судейское вознаграждение было указано в размере 340 650,00 грн.

Дело рассматривалось тремя судебными инстанциями. Первые два суда — окружной и апелляционный — поддержали требования истца и обязали Пенсионный фонд осуществить перерасчет.

Позиция Верховного суда

Верховный суд указал, что пожизненное денежное содержание судей в отставке может пересчитываться только в случае фактического изменения размера судейского вознаграждения действующих судей, что имеет прямое подтверждение в нормах Госбюджета. В 2024 году повышения таких выплат не произошло, а базовой величиной прожиточного минимума для расчета судейского вознаграждения оставалась 2102 грн, которая не изменялась.

Коллегия судей Верховного Суда пришла к выводу, что в связи с неправильным применением норм материального права решения судов первой и апелляционной инстанций подлежат отмене, а кассационная жалоба ответчика — удовлетворению.

Суд подчеркнул, что правовым основанием для перерасчета ранее назначенного ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке является факт изменения размера денежного содержания или составляющих судейского вознаграждения судьи, который работает на соответствующей должности. Такой перерасчет является производным от законодательно определенных условий оплаты труда действующих судей и должен осуществляться только в случае нормативного пересмотра элементов судейского вознаграждения.

Кассационная постанова является окончательной и не подлежит обжалованию.

Автор: Анастасия Гришкова

