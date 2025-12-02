У Києві викрили ділка, який без жодних документів побудував на самовільно зайнятій ділянці кафе-бар

Наразі зловмиснику повідомили про підозру.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру за фактом самовільного будівництва кафе-бару на самовільно зайнятій земельній ділянці, розташованій в зонах особливого режиму використання земель. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 197-1 КК України.

Правоохоронці встановили, що на вул. Наталії Ужвій у Подільському районі міста Києва підприємець, не маючи на це жодних дозвільних документів, на комунальній земельній ділянці побудував і забезпечив функціонування кафе-бару.

