В Киеве разоблачили дельца, который без документов построил на самовольно занятом участке кафе-бар

В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении по факту самовольного строительства кафе-бара на самовольно занятом земельном участке, расположенном в зонах особого режима использования земель. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 197-1 УК Украины.

Правоохранители установили, что на ул. Натальи Ужвий в Подольском районе города Киева предприниматель, не имея на это никаких разрешительных документов, на коммунальном земельном участке построил и обеспечил функционирование кафе-бара.

