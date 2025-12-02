Чи має право на податкову соціальну пільгу фізособа, яка працює неповний робочий день — роз’яснення

Фізична особа, яка працює неповний робочий день, має право на податкову соціальну пільгу, але за певної умови.

Фото: dp.tax.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Київській області нагадало, що питання отримання податкової соціальної пільги залишається актуальним для багатьох працівників, особливо тих, хто працює неповний робочий день. Важливо розуміти, що законодавство не обмежує право на пільгу залежно від тривалості робочого часу, але встановлює чіткий критерій — розмір отриманої заробітної плати.

Хто має право на пільгу

Відповідно до п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ платник податку на доходи фізичних осіб має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

У 2025 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить 4240,00 грн. (прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 3028,00 грн. х 1,4).

Тобто, фізична особа, яка працює неповний робочий день, має право на податкову соціальну пільгу за умови, якщо розмір її заробітної плати не перевищує граничного розміру для отримання податкової соціальної пільги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.