Имеет ли право на налоговую социальную льготу физлицо, которое работает неполный рабочий день — разъяснение

22:54, 2 декабря 2025
Физическое лицо, работающее неполный рабочий день, имеет право на налоговую социальную льготу, но при определенном условии.
Фото: dp.tax.gov.ua
Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что вопрос получения налоговой социальной льготы остается актуальным для многих работников, особенно тех, кто работает неполный рабочий день. Важно понимать, что законодательство не ограничивает право на льготу в зависимости от продолжительности рабочего времени, но устанавливает четкий критерий — размер полученной заработной платы.

Кто имеет право на льготу

Согласно п. 169.1 ст. 169 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VI плательщик налога на доходы физических лиц имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы (других приравненных к ней согласно законодательству выплат, компенсаций и вознаграждений), если его размер не превышает суммы, равной размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 гривен.

В 2025 году размер заработной платы, дающий право на налоговую социальную льготу, составляет 4240,00 грн (прожиточный минимум для трудоспособного лица 3028,00 грн × 1,4).

То есть физическое лицо, работающее неполный рабочий день, имеет право на налоговую социальную льготу при условии, что размер его заработной платы не превышает предельный размер для получения налоговой социальной льготы.

