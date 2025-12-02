Чи повернуть судовий збір, якщо залишили позов без розгляду за власною заявою – пояснив Верховний Суд

Суд відмовив «Дністровській» у поверненні судового збору.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Касаційний господарський суд Верховного Суду залишив без задоволення касаційну скаргу ТОВ «Агрофірма «Дністровська» та підтвердив законність ухвали Господарського суду Одеської області від 23 листопада 2020 року і постанови Південно-західного апеляційного господарського суду від 1 березня 2021 року у справі №916/1615/20.

Суть справи

ТОВ «Агрофірма «Дністровська» подало зустрічний позов про визнання недійсним договору позики від 25.01.2018 №1, сплативши судовий збір. Надалі саме це товариство звернулося із заявою про залишення свого зустрічного позову без розгляду на підставі п. 5 ч. 1 ст. 226 ГПК України (заява позивача до початку розгляду справи по суті).

Суд першої інстанції заяву задовольнив і залишив зустрічний позов без розгляду, однак питання повернення сплаченого судового збору не вирішив.

Позиція Верховного Суду

Сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила, за ухвалою суду в разі залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням) (п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону).Якщо позовна заява/зустрічна позовна заява залишена без розгляду саме за заявою самого позивача/позивача за зустрічним позовом, то немає правових підстав для повернення судового збору.

Що вирішив суд

Оскільки зустрічний позов залишено без розгляду саме за заявою ТОВ «Агрофірма «Дністровська», підстав для повернення сплаченого судового збору немає.

Постанова Верховного Суду остаточна й оскарженню не підлягає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.