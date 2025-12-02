  1. Судебная практика
Вернут ли судебный сбор, если оставили иск без рассмотрения по собственному заявлению – пояснил Верховный Суд

21:18, 2 декабря 2025
Суд отказал «Днестровской» в возврате судебного сбора.
Вернут ли судебный сбор, если оставили иск без рассмотрения по собственному заявлению – пояснил Верховный Суд
Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда оставил без удовлетворения кассационную жалобу ООО «Агрофирма «Днестровская» и подтвердил законность определения Хозяйственного суда Одесской области от 23 ноября 2020 года и постановления Юго-западного апелляционного хозяйственного суда от 1 марта 2021 года по делу №916/1615/20.

Суть дела

ООО «Агрофирма «Днестровская» подало встречный иск о признании недействительным договора займа от 25.01.2018 №1, уплатив судебный сбор. В дальнейшем именно это общество обратилось с заявлением об оставлении своего встречного иска без рассмотрения на основании п. 5 ч. 1 ст. 226 ХПК Украины (заявление истца до начала рассмотрения дела по существу).

Суд первой инстанции заявление удовлетворил и оставил встречный иск без рассмотрения, однако вопрос возврата уплаченного судебного сбора не решил.

Позиция Верховного Суда

Уплаченная сумма судебного сбора возвращается по ходатайству лица, которое его уплатило, по постановлению суда в случае оставления заявления или жалобы без рассмотрения (кроме случаев, если такие заявления или жалобы оставлены без рассмотрения в связи с повторным неявкой или оставлением истцом судебного заседания без уважительных причин и непредставлением заявления о рассмотрении дела в его отсутствие, или непредставлением истцом истребованных судом материалов, или по его заявлению (ходатайством) (п. 4 ч. 1 ст. 7 Закона). Если исковое заявление/встречное исковое заявление оставлено без рассмотрения именно по заявлению самого истца/истца по встречному иску, то нет правовых оснований для возврата судебного сбора.

Что решил суд

Поскольку встречный иск оставлен без рассмотрения именно по заявлению ООО «Агрофирма «Днестровская», оснований для возврата уплаченного судебного сбора нет.

Постановление Верховного Суда окончательное и обжалованию не подлежит.

