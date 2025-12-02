Як вимикатимуть світло у Києві 3 грудня – ДТЕК оприлюднив графік
У середу, 3 грудня, у Києві будуть застосовуватися заходи з обмеження споживання електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.
Графіки відключення світла у Києві на 3 грудня:
1.1 черга – без світла з 12:30 до 16:00 та з 23:00 до 24:00;
1.2 черга – без світла з 12:30 до 16:00;
2.1 черга – без світла з 12:30 до 16:00;
2.2 черга – без світла з 12:30 до 16:00;
3.1 черга – без світла з 08:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:30;
3.2 черга – без світла з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
4.1 черга – без світла з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
4.2 черга – без світла з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
5.1 черга – без світла з 10:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00;
5.2 черга – без світла з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 21:00;
6.1 черга – без світла з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00;
6.2 черга – без світла з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00.
