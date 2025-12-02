  1. В Україні

Як вимикатимуть світло у Києві 3 грудня – ДТЕК оприлюднив графік

21:47, 2 грудня 2025
У Києві графіки відключення світла діятимуть з 06:00 до 24:00.
Як вимикатимуть світло у Києві 3 грудня – ДТЕК оприлюднив графік
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 3 грудня, у Києві будуть застосовуватися заходи з обмеження споживання електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві на 3 грудня:

1.1 черга – без світла з 12:30 до 16:00 та з 23:00 до 24:00;

1.2 черга – без світла з 12:30 до 16:00;

2.1 черга – без світла з 12:30 до 16:00;

2.2 черга – без світла з 12:30 до 16:00;

3.1 черга – без світла з 08:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:30;

3.2 черга – без світла з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;

4.1 черга – без світла з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;

4.2 черга – без світла з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;

5.1 черга – без світла з 10:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00;

5.2 черга – без світла з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 21:00;

6.1 черга – без світла з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00;

6.2 черга – без світла з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

енергетика світло графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Робота для іноземців в Україні по-новому – як законодавці хочуть скасувати старі дозволи та ввести єдиний документ

Наразі у Верховній Раді України зареєстровано одразу два законопроєкти які мають суттєво змінити правила працевлаштування іноземців та осіб без громадянства.

Місцеве самоврядування: п’ять кроків, які мають забезпечити реформи децентралізації

У Бучі обговорили реформи, які потрібно пройти Україні на шляху євроінтеграції та децентралізації влади.

Власник зможе вимагати демонтаж самобуду навіть, коли його не позбавлено володіння майном – законопроект

Законопроєкт №14259 пропонує системне уточнення механізмів захисту права власності у випадках, коли власника не позбавляють володіння, але його правомочності фактично порушуються.

В Україні можуть продовжити строк на оцифрування трудових книжок

Через війну оцифрування трудових книжок можуть продовжити, щоб не втратити дані про трудовий стаж українців.

Позовна давність не діятиме для негаторних позовів – у Раді зареєстрували законопроект

Законопроєкт № 14260 пропонує розширити перелік випадків, на які не поширюється позовна давність — і таким чином змінити принципи захисту прав у цивільних справах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]