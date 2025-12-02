Як вимикатимуть світло у Києві 3 грудня – ДТЕК оприлюднив графік

У Києві графіки відключення світла діятимуть з 06:00 до 24:00.

У середу, 3 грудня, у Києві будуть застосовуватися заходи з обмеження споживання електроенергії. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві на 3 грудня:

1.1 черга – без світла з 12:30 до 16:00 та з 23:00 до 24:00;

1.2 черга – без світла з 12:30 до 16:00;

2.1 черга – без світла з 12:30 до 16:00;

2.2 черга – без світла з 12:30 до 16:00;

3.1 черга – без світла з 08:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:30;

3.2 черга – без світла з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;

4.1 черга – без світла з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;

4.2 черга – без світла з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;

5.1 черга – без світла з 10:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00;

5.2 черга – без світла з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 21:00;

6.1 черга – без світла з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00;

6.2 черга – без світла з 09:00 до 12:30 та з 19:30 до 23:00.

