Как будут отключать свет в Киеве 3 декабря – ДТЭК обнародовал график

В Киеве графики отключения света будут действовать с 06:00 до 24:00.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 3 декабря, в Киеве будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

Графики отключения света в Киеве на 3 декабря:

1.1 очередь – без света с 12:30 до 16:00 и с 23:00 до 24:00;

1.2 очередь – без света с 12:30 до 16:00;

2.1 очередь – без света с 12:30 до 16:00;

2.2 очередь – без света с 12:30 до 16:00;

3.1 очередь – без света с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:30;

3.2 очередь – без света с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:30;

4.1 очередь – без света с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:30;

4.2 очередь – без света с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:30;

5.1 очередь – без света с 10:00 до 12:30 и с 19:30 до 23:00;

5.2 очередь – без света с 09:00 до 12:30 и с 19:30 до 21:00;

6.1 очередь – без света с 09:00 до 12:30 и с 19:30 до 23:00;

6.2 очередь – без света с 09:00 до 12:30 и с 19:30 до 23:00.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.