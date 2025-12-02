Как будут отключать свет в Киеве 3 декабря – ДТЭК обнародовал график
В среду, 3 декабря, в Киеве будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.
Графики отключения света в Киеве на 3 декабря:
1.1 очередь – без света с 12:30 до 16:00 и с 23:00 до 24:00;
1.2 очередь – без света с 12:30 до 16:00;
2.1 очередь – без света с 12:30 до 16:00;
2.2 очередь – без света с 12:30 до 16:00;
3.1 очередь – без света с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:30;
3.2 очередь – без света с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:30;
4.1 очередь – без света с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:30;
4.2 очередь – без света с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:30;
5.1 очередь – без света с 10:00 до 12:30 и с 19:30 до 23:00;
5.2 очередь – без света с 09:00 до 12:30 и с 19:30 до 21:00;
6.1 очередь – без света с 09:00 до 12:30 и с 19:30 до 23:00;
6.2 очередь – без света с 09:00 до 12:30 и с 19:30 до 23:00.
