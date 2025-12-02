У Києві сталося потрійне ДТП за участі таксі: двох людей госпіталізовано

Унаслідок аварії постраждали двоє людей — чоловік та жінка.

Столична поліція повідомляє про дорожньо-транспортну пригоду за участю трьох автомобілів, що сталася сьогодні на вулиці Щербаківського. За попередньою інформацією, зіткнулися автомобілі Opel, Ford та таксі Peugeot.

Унаслідок аварії постраждали двоє людей — чоловік та жінка. Обох госпіталізували з травмами, характер яких не вказується.

Слідчо-оперативна група столичного главку поліції встановлює обставини та механізм ДТП.

