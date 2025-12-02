В Киеве произошло тройное ДТП с участием такси: двоих человек госпитализировали

В результате аварии пострадали двое людей — мужчина и женщина.

Столичная полиция сообщает о дорожно-транспортном происшествии с участием трех автомобилей, которое произошло сегодня на улице Щербаковского. По предварительной информации, столкнулись автомобили Opel, Ford и такси Peugeot.

В результате аварии пострадали двое людей — мужчина и женщина. Оба были госпитализированы с травмами, характер которых не указывается.

Следственно-оперативная группа столичного главка полиции устанавливает обстоятельства и механизм ДТП.

