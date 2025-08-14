Предприятиям из Клуба белого бизнеса разрешат иметь незначительные нарушения по подаче отчетности – комитет рекомендовал законопроект

Как отметил Даниил Гетманцев, изменения вносятся по запросу бизнеса, который хочет присоединиться к «Территории высокого уровня налогового доверия».

Налоговый комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект 13455 относительно изменений в правилах «Клуба белого бизнеса».

«Партнерство государства и бизнеса в действии. Ответственный бизнес выбирает прозрачные правила — именно поэтому Территория высокого уровня налогового доверия, известная также как «Клуб Белого Бизнеса», вызвала большой интерес у предпринимателей. По запросу бизнес-сообщества мы подготовили и вынесли на рассмотрение законопроект 13455 «О внесении изменений в подпункт 69.41 пункта 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины относительно усовершенствования порядка формирования перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства», — указал глава комитета Даниил Гетманцев.

По его словам, по запросу бизнеса, который хочет присоединиться к Территории высокого уровня налогового доверия, изменили следующее:

допускается незначительное нарушение по подаче отчетности (штраф до 1 минимальной зарплаты) при условии его устранения и уплаты;

обязательное наличие достоверной информации о конечном бенефициарном собственнике в ЕГР и отсутствие отметки о возможной недостоверности информации о КБС и/или структуре собственности юридического лица, или наличие отметки об указании в структуре собственности юрлица обоснованной причины отсутствия конечного бенефициарного собственника;

учет отраслевой специфики при оценке уровня начисления зарплаты единственного представителя отрасли (КВЭДа) в регионе или по Украине – предлагается урегулировать вопрос расчета показателя по уровню начисления заработной платы для налогоплательщиков, которые имеют уникальный КВЭД в пределах региона или Украины. Одновременно установить, что для расчета критерия уровня начисления зарплаты средняя заработная плата в соответствующей отрасли в соответствующем регионе, умноженная на коэффициент 1,1, не может быть меньше размера одной минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января;

уточнение условий относительно плательщиков, которые декларируют убытки или не являются плательщиками НДС – предлагается дополнить показатель уровня уплаты налога на прибыль ограничением по включению в Перечень юридических лиц, находящихся на общей системе налогообложения и за последний налоговый период декларирующих убытки;

для физических лиц – предпринимателей на общей системе — среднемесячная численность работающих должна быть не менее 5 человек;

изменен перечень случаев, когда возможны проверки даже после включения в Перечень – предлагается урегулировать вопрос проведения налоговой проверки налогоплательщика, включенного в Перечень, в случае если начата процедура проведения налоговой проверки и налогоплательщику направлена (вручена) копия соответствующего приказа.

Также предлагается:

разрешить проводить в отношении налогоплательщика, включенного в Перечень, налоговые проверки по вопросам налогообложения доходов, полученных нерезидентами, с источником их происхождения из Украины;

дополнительно распространить правила проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков, включенных в Перечень, также на налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции;

определить круг лиц, которые не включаются в Перечень:

обособленные подразделения юридических лиц (резидентов);



нерезиденты;



уполномоченные лица по договорам о совместной деятельности, управляющие имуществом по договорам управления имуществом;



инвесторы (операторы) по соглашениям о разделе продукции;



исполнители проектов (программ) международной технической помощи и представительства донорских учреждений в Украине.

Автор: Наталя Мамченко

