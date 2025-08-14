Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Предприятиям из Клуба белого бизнеса разрешат иметь незначительные нарушения по подаче отчетности – комитет рекомендовал законопроект

08:25, 14 августа 2025
Как отметил Даниил Гетманцев, изменения вносятся по запросу бизнеса, который хочет присоединиться к «Территории высокого уровня налогового доверия».
Предприятиям из Клуба белого бизнеса разрешат иметь незначительные нарушения по подаче отчетности – комитет рекомендовал законопроект
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговый комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект 13455 относительно изменений в правилах «Клуба белого бизнеса».

«Партнерство государства и бизнеса в действии. Ответственный бизнес выбирает прозрачные правила — именно поэтому Территория высокого уровня налогового доверия, известная также как «Клуб Белого Бизнеса», вызвала большой интерес у предпринимателей. По запросу бизнес-сообщества мы подготовили и вынесли на рассмотрение законопроект 13455 «О внесении изменений в подпункт 69.41 пункта 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины относительно усовершенствования порядка формирования перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства», — указал глава комитета Даниил Гетманцев.

По его словам, по запросу бизнеса, который хочет присоединиться к Территории высокого уровня налогового доверия, изменили следующее:

  • допускается незначительное нарушение по подаче отчетности (штраф до 1 минимальной зарплаты) при условии его устранения и уплаты;
  • обязательное наличие достоверной информации о конечном бенефициарном собственнике в ЕГР и отсутствие отметки о возможной недостоверности информации о КБС и/или структуре собственности юридического лица, или наличие отметки об указании в структуре собственности юрлица обоснованной причины отсутствия конечного бенефициарного собственника;
  • учет отраслевой специфики при оценке уровня начисления зарплаты единственного представителя отрасли (КВЭДа) в регионе или по Украине – предлагается урегулировать вопрос расчета показателя по уровню начисления заработной платы для налогоплательщиков, которые имеют уникальный КВЭД в пределах региона или Украины. Одновременно установить, что для расчета критерия уровня начисления зарплаты средняя заработная плата в соответствующей отрасли в соответствующем регионе, умноженная на коэффициент 1,1, не может быть меньше размера одной минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января;
  • уточнение условий относительно плательщиков, которые декларируют убытки или не являются плательщиками НДС – предлагается дополнить показатель уровня уплаты налога на прибыль ограничением по включению в Перечень юридических лиц, находящихся на общей системе налогообложения и за последний налоговый период декларирующих убытки;
  • для физических лиц – предпринимателей на общей системе — среднемесячная численность работающих должна быть не менее 5 человек;
  • изменен перечень случаев, когда возможны проверки даже после включения в Перечень – предлагается урегулировать вопрос проведения налоговой проверки налогоплательщика, включенного в Перечень, в случае если начата процедура проведения налоговой проверки и налогоплательщику направлена (вручена) копия соответствующего приказа.

Также предлагается:

  • разрешить проводить в отношении налогоплательщика, включенного в Перечень, налоговые проверки по вопросам налогообложения доходов, полученных нерезидентами, с источником их происхождения из Украины;
  • дополнительно распространить правила проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков, включенных в Перечень, также на налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции;
  • определить круг лиц, которые не включаются в Перечень:
    • обособленные подразделения юридических лиц (резидентов);
    • нерезиденты;
    • уполномоченные лица по договорам о совместной деятельности, управляющие имуществом по договорам управления имуществом;
    • инвесторы (операторы) по соглашениям о разделе продукции;
    • исполнители проектов (программ) международной технической помощи и представительства донорских учреждений в Украине.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект бизнес налоговая Даниил Гетманцев Налоговый кодекс Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Предприятиям из Клуба белого бизнеса разрешат иметь незначительные нарушения по подаче отчетности – комитет рекомендовал законопроект

Как отметил Даниил Гетманцев, изменения вносятся по запросу бизнеса, который хочет присоединиться к «Территории высокого уровня налогового доверия».

Кризис доверия и контроль за $500 тысячами за проверку судей: как развивался скандал вокруг Общественного совета добропорядочности и чем он может закончиться

В эпицентре скандала вокруг Совета добропорядочности оказался директор «Фундации DEJURE» Михаил Жернаков, которого обвинили в продвижении «нужных» кандидатов в состав ОСД, давлении на представителей общественности, интригах, неуважении к военным и даже в финансовых махинациях со средствами иностранных доноров.

Должностные оклады на таможне будут исчислять в орудийных величинах – комитет рекомендовал принять законопроект

На центральном уровне должностной оклад таможенников составит не менее 29,4 тысяч грн.

Соискатели некоторых форм образования, которые начали учиться после 25 лет, потеряют право на отсрочку – Кабмин согласовал законопроект

Меняются условия отсрочки для студентов, педагогов и научных работников.

«Я сказал Трампу, что Путин блефует и точно не хочет мира» – Владимир Зеленский после переговоров в Берлине

Во время обсуждения ситуации на фронте Владимир Зеленский заявил Президенту США Дональду Трампу, что Путин блефует и пытается надавить перед встречей на Аляске на всех направлениях украинского фронта.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео