Підприємствам з Клубу білого бізнесу дозволять мати незначні порушення щодо подання звітності – комітет рекомендував законопроект

Як зазначив Данило Гетманцев, зміни вносяться на запит бізнесу, який хоче долучитися до «Території високого рівня податкової довіри».

Податковий комітет рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроект 13455 стосовно змін у правилах «Клубу білого бізнесу».

«Партнерство держави та бізнесу в дії. Відповідальний бізнес обирає прозорі правила — саме тому Територія високого рівня податкової довіри, відома також як «Клуб Білого Бізнесу», викликала великий інтерес у підприємців. На запит бізнес-спільноти ми підготували та винесли на розгляд законопроект 13455 «Про внесення змін до підпункту 69.41 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо удосконалення порядку формування переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства», вказав голова комітету Данило Гетманцев.

За його словами, на запит бізнесу, який хоче долучитися до Території високого рівня податкової довіри змінили наступне:

допускається незначне порушення щодо подання звітності (штраф до 1 мінімальної зарплати) за умови його усунення та сплати;

обов’язкова наявність достовірної інформації про кінцевого бенефіціарного власника у ЄДР та відсутність відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, або наявності відмітки про зазначення у структурі власності юрособи обґрунтованої причини відсутності кінцевого бенефіціарного власника;

врахування галузевої специфіки під час оцінки рівня нарахування зарплати єдиного представника галузі (КВЕДу) у регіоні або по Україні – пропонується врегулювати питання розрахунку показника щодо рівня нарахування заробітної плати для платників податків, які мають унікальний КВЕД в межах регіону або України. Одночасно встановити, що для розрахунку критерію рівня нарахування зарплати середня заробітна плата у відповідній галузі у відповідному регіоні, помножена на коефіцієнт 1,1, не може бути меншою ніж розмір однієї мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня;

уточнення умов щодо платників, які декларують збитки або не є платниками ПДВ – пропонується доповнити показник рівня сплати податку на прибуток обмеженням щодо включення до Переліку юридичних осіб, що перебувають на загальній системі оподаткування та за останній податковий період декларують збитки

для фізичних осіб – підприємців на загальній системі — середньомісячна чисельність працюючих має бути не менше 5 осіб;

змінено перелік випадків, коли можливі перевірки навіть після включення до Переліку – пропонується урегулювати питання проведення податкової перевірки платника податків, включеного до Переліку, у випадку якщо розпочата процедура проведення податкової перевірки і платнику податків направлено (вручено) копію відповідного наказу.

Також пропонується:

дозволити проводити щодо платника податків, включеного до Переліку, податкові перевірки з питань оподаткування доходів, отриманих нерезидентами, із джерелом їх походження з України;

додатково поширити правила проведення документальних планових перевірок платників податків, включених до Переліку, також на платників податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;

визначити коло осіб, які не включаються до Переліку:

відокремлені підрозділи юридичних осіб (резидентів);

нерезиденти;

уповноважені особи за договорами про спільну діяльність, управителі майна за договорами управління майном,

інвестори (оператори) за угодами про розподіл продукції,

виконавці проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та представництва донорських установ в Україні.

Автор: Наталя Мамченко

