Практика судов
  1. В Украине

Нарушения при трудоустройстве иностранцев: какие штрафы ждут

21:17, 16 августа 2025
Работодатели, использующие труд иностранцев без разрешения, рискуют получить штраф.
Нарушения при трудоустройстве иностранцев: какие штрафы ждут
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине трудоустройство иностранцев и лиц без гражданства регулируется четкими нормами законодательства. Работодатели обязаны получать соответствующие разрешения, соблюдать сроки и условия оформления, а также обеспечивать надлежащие условия труда для таких работников.

В Гоструда отмечают, что в случае применения работодателем труда иностранцев или лиц без гражданства и лиц, в отношении которых принято решение об оформлении документов для решения вопроса предоставления статуса беженца с юридического лица или физического лица-предпринимателя:

  • на условиях трудового или иного договора без разрешения на применение труда иностранца или лица без гражданства, взимается штраф за каждое лицо в двадцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной к моменту выявления нарушения;
  • на других условиях, чем предусмотренные указанным разрешением, или другим работодателем, взимается штраф за каждое лицо в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной на момент выявления нарушения.

На должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, физических лиц-предпринимателей за допуск к работе иностранца или лица без гражданства и лиц, в отношении которых принято решение об оформлении документов для решения вопроса о предоставлении статуса беженца, на условиях трудового договора (контракта) без разрешения на применение труда иностранца или лица без гражданства влечет минимум доходов людей.

Повторное в течение года совершение нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, влечет наложение от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минюст предлагает, чтобы госрегистрация прав на основании судебного решения проводилась независимо от местонахождения недвижимости

Регистрационные действия на основании судебных решений будут проводиться как по обращению заявителя, так и на основании судебного решения, поступившего от суда в электронный кабинет субъекта государственной регистрации, нотариуса — Виктор Дубовик перечислил риски законопроекта 13606.

Судам запретили обеспечивать иск путем запрета принудительного отчуждения земли в Ужгородском районе Закарпатской области – вступили в силу изменения в КАСУ

Административные суды не смогут останавливать соответствующие решения субъектов властных полномочий относительно принудительного отчуждения земли и недвижимости в Ужгородском районе.

Профессия судьи становится все более женской – почти 55% судей являются женщинами

Наибольший гендерный дисбаланс наблюдается в судах первой инстанции.

В Избирательном кодексе могут изменить процедуру обжалования отзыва депутатов местных советов – законопроект

Законопроектом предлагается установить запрет территориальным избирательным комиссиям принимать решения о замещении депутатов, полномочия которых досрочно прекращены в связи с отзывом по народной инициативе, до завершения рассмотрения споров.

Предприятиям из Клуба белого бизнеса разрешат иметь незначительные нарушения по подаче отчетности – комитет рекомендовал законопроект

Как отметил Даниил Гетманцев, изменения вносятся по запросу бизнеса, который хочет присоединиться к «Территории высокого уровня налогового доверия».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду