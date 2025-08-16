В Киеве женщина спровоцировала конфликт с соседкой и едва не зарезала ее

Женщина ударила соседку ножом в живот.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители задержали и сообщили о подозрении женщине, которая спровоцировала конфликт с 32-летней соседкой и ударила ее ножом. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители установили, что вечером, находясь во дворе многоэтажек Днепровского района, 36-летняя местная жительница начала приставать к женщине и во время ссоры ударила пострадавшую ножом в живот, после чего сбежала с места происшествия.

Полицейские установили личность злоумышленницы и задержали ее. Мотив своего поступка нападавшая объяснить не смогла.

Теперь нападавшей грозит до восьми лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.