У Києві жінка спровокувала конфлікт з сусідкою та ледь не зарізала її

Жінка вдарила сусідку ножем у живіт.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

У Києві правоохоронці затримали та повідомили про підозру жінці, яка спровокувала конфлікт з 32-річною сусідкою та вдарила її ножем. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Правоохоронці встановили, що ввечері, перебуваючи у дворі багатоповерхівок Дніпровського району, 36-річна місцева мешканка почала чіплятись до жінки та під час сварки вдарила ножем у живіт потерпілої, після чого втекла з місця події.

Поліцейські встановили особу зловмисниці та затримали її. Мотиву свого вчинку нападниця пояснити не змогла.

Тепер нападниці загрожує до восьми років позбавлення волі.

