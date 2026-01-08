Предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка в собственность гражданам — постановление КАС ВС

КАС ВС отметил, что законом предусмотрен определенный алгоритм и поэтапность процесса бесплатной передачи земельных участков государственной и коммунальной собственности в собственность граждан.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел дело о признании незаконным и отмене решения сельского совета о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка в собственность гражданам для ведения личного крестьянского хозяйства.

Спорный вопрос по делу от 11 декабря 2025 года № 340/4523/23 (административное производство № К/990/16325/24):

– расположение земельного участка в пределах заповедного урочища местного значения, что свидетельствует о его принадлежности к землям природно-заповедного фонда и делает невозможной передачу этого участка в частную собственность с целевым назначением — для ведения личного крестьянского хозяйства после создания заповедного урочища местного значения.

КАС ВС подчеркнул, что, проверяя правильность применения судами предыдущих инстанций норм права, коллегия судей также обращает внимание на то, что системный анализ норм действующего законодательства, в частности статей 22, 116, 118 ЗК Украины, позволяет прийти к выводу, что законом предусмотрен определенный алгоритм и поэтапность процесса бесплатной передачи земельных участков государственной и коммунальной собственности в собственность граждан, а именно:

подача гражданином ходатайства в соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления о получении земельного участка в собственность; получение разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка (или мотивированного отказа в его предоставлении); после разработки проекта землеустройства такой проект согласовывается, в частности, с территориальным органом центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере земельных отношений, в соответствии с предписаниями статьи 186-1 ЗК Украины; осуществление государственной регистрации сформированного земельного участка в Государственном земельном кадастре; подача гражданином согласованного проекта землеустройства в соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, который передает земельные участки государственной или коммунальной собственности в собственность, при этом такой орган в двухнедельный срок обязан принять соответствующее решение об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка и предоставлении его в собственность либо решение об отказе в передаче земельного участка в собственность или об оставлении ходатайства без рассмотрения.

Таким образом, государственная регистрация сформированного земельного участка в Государственном земельном кадастре является одним из этапов установленной процедуры бесплатной приватизации земельных участков.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды предыдущих инстанций пришли к выводу, что на день принятия решения исковые требования, рассматриваемые в данном производстве, являются безосновательными и не урегулируют легитимным способом правоотношения, которые сложились по поводу формирования земельного участка 3521785300:02:003:0391.

Однако коллегия судей считает такие выводы преждевременными, поскольку:

во-первых, суды предыдущих инстанций не выяснили юридическую природу и основания существования записи о земельном участке № 3521785300:02:003:0391 в Государственном земельном кадастре.

В то же время суды оставили без внимания вопрос правового статуса земельного участка с кадастровым номером 3521785300:02:003:0391, в частности не установлено, является ли решение № 253 (в первоначальной редакции) действующим и единственным правовым основанием для внесения и сохранения сведений об этом участке в Государственном земельном кадастре, что является определяющим для оценки надлежащего выбранного прокурором способа защиты.

во-вторых, не исследовано наличие или отсутствие фактического пересечения границ и наложения земельных участков.

Так, судами предыдущих инстанций не истребованы и не дана оценка надлежащим и допустимым доказательствам: картографическим материалам, схеме расположения земель природно-заповедного фонда и охранному обязательству.

Однако без исследования пространственных данных невозможно установить, действительно ли сформированный земельный участок накладывается на земли заповедного урочища «Красные скалы», что является необходимым условием для констатации нарушения интересов государства.

в-третьих, не дана оценка наличию или отсутствию «двойной реализации» решения. В этом контексте суды не исследовали соотношение между решениями совета № 253 и № 839 и не выяснили, привело ли внесение изменений к автоматическому прекращению существования объекта гражданских прав (первоначального участка) либо же решение № 253 фактически было реализовано дважды. Отсутствие выводов относительно содержания материалов кадастрового дела делает невозможным объективное установление происхождения и границ обоих земельных участков.

в-четвертых, не оценена реальность угрозы интересам государства. Суды не проверили доводы прокурора о том, что само существование в кадастре записи о земельном участке с целевым назначением, противоречащим статусу природно-заповедного фонда, создает препятствия в реализации государством права собственности и обеспечении охранного режима объекта независимо от наличия зарегистрированного вещного права у третьего лица.

Согласно требованиям части 4 статьи 9 КАС Украины суд должен: определить характер спорных правоотношений и содержание правового требования, а также факты, подлежащие установлению и лежащие в основе исковых требований и возражений; выяснить, какие доказательства имеются в подтверждение указанных фактов, и принять меры по выявлению и истребованию доказательств.

Принцип всестороннего, полного и объективного исследования доказательств судом при рассмотрении административного дела закреплен частью 1 статьи 90 КАС Украины. Этот принцип предусматривает, в частности, всестороннюю проверку доводов сторон, на которые они ссылаются в подтверждение своих исковых требований или возражений против иска.

Одновременно коллегия судей обращает внимание, что, устанавливая наличие или отсутствие фактов, которыми обосновывались требования или возражения, признавая одни и отклоняя другие доказательства, суд должен мотивировать свои действия и учитывать, что доказывание не может основываться на предположениях.

Подытоживая, КАС ВС установил, что решения судов предыдущих инстанций не соответствуют требованиям статьи 242 КАС Украины и подлежат отмене, а дело — направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

