В Хмельницкой области почти 50 тонн пшеницы передадут государству — почему так произошло

Дельцы без разрешительных и правоустанавливающих документов обрабатывали 16 га земли, где выращивали пшеницу.

В Каменец-Подольском районе Хмельницкой области обнаружили схему незаконной возделывания земли. Дельцы без разрешений выращивали пшеницу на 16 гектарах.

Как сообщили в прокуратуре, предприниматели без каких-либо правоустанавливающих документов обрабатывали 16 гектаров земли за пределами села Рыхта. Участок относится к категории особо ценных земель и находится в коммунальной собственности.

При реагировании окружной прокуратуры Каменец-Подольским городским советом обеспечен сбор почти 50 тонн выращенного там урожая пшеницы, рыночной стоимостью почти полмиллиона гривен.

Средства от реализации зерна перейдут в доход государства. Досудебное расследование по факту самовольного занятия земельного участка продолжается.

