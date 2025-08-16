На Хмельниччині майже 50 тонн пшениці передадуть державі — чому так сталося

Ділки без дозвільних та правовстановлюючих документів обробляли 16 га землі, де вирощували пшеницю.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Кам’янець-Подільському районі Хмельницої області виявили схему незаконного обробітку землі. Ділки без дозволів вирощували пшеницю на 16 гектарах.

Як повідомили у прокуратурі, підприємці без будь-яких правовстановлюючих документів обробляли 16 гектарів землі за межами села Рихта. Ділянка відноситься до категорії особливо цінних земель і перебуває в комунальній власності.

Вказана земельна ділянка відноситься до категорії особливо цінних земель та перебуває в комунальній власності.

За реагування окружної прокуратури Кам’янець-Подільською міською радою забезпечено збір майже 50 тонн вирощеного там урожаю пшениці, ринковою вартістю майже пів мільйона гривень.

Кошти від реалізації зерна перейдуть в дохід держави. Досудове розслідування за фактом самовільного зайняття земельної ділянки триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.