В Минюсте напомнили, как создать общество с ограниченной ответственностью

Обществом с ограниченной ответственностью является основанное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли, а чтобы создать ООО нужно сделать ряд шагов. Об этом напомнило Управление государственной регистрации Центрального межрегионального управления Министерства юстиции.

Особенности деятельности обществ определяются Законом Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – Закон).

Так, Закон в ст.10 устанавливает, что создание общества происходит по решению его учредителей.

Если общество создается несколькими лицами, такие лица в случае необходимости определения взаимоотношений между ними по созданию общества могут заключить договор о создании общества в письменной форме, который действует до дня государственной регистрации общества, если иное не установлено договором или не вытекает из существа обязательства.

Наименование общества должно содержать название, а также организационно-правовую форму. Общество может иметь сокращенное наименование на украинском языке, полное и сокращенное наименование на иностранных языках (ст.9 Закона).

Учредительным документом общества является устав (ч.1 ст.11 Закона).

Согласно ч.5 ст.11 в уставе общества обязательно указываются сведения о:

полном и сокращенном (при наличии) наименовании общества; органах управления обществом, их компетенции, порядке принятия ими решений; порядке вступления в общество и выхода из него; учете долей общества в учетной системе долей обществ, которую ведет Центральный депозитарий ценных бумаг.

Устав общества может содержать иные сведения, не противоречащие закону.

Однако эти требования не применяются к модельным уставам общества.

Модельный устав общества

Так, модельный устав общества является многовариантным и предусматривает возможность выбора различных его редакций, в том числе редакции «по умолчанию», которая формируется из положений, рекомендованных Кабинетом Министров Украины в соответствии с постановлением от 27.03.2019 № 367 (с изменениями).

Согласно положениям ч.1 ст.17 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» (далее – Закон о регистрации) для государственной регистрации создания общества подаются:

1) заявление о государственной регистрации (форма 2 в соответствии с приказом Министерства юстиции Украины от 18.11.2016 № 3268/5 (с изменениями));

2) экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) решения учредителей о создании.

Если общество создается на основании модельного устава, такое решение подписывается всеми учредителями (их представителями), а подлинность подписей заверяется нотариально (ч.10 ст.11 Закона).

Решение учредителей общества, действующего на основании модельного устава, также должно содержать сведения о: наименовании, составе учредителей, размере уставного капитала, размере долей в уставном капитале каждого из участников, способе внесения ими вкладов (в денежной и/или неденежной форме) (ч.9 ст.11 Закона).

Также в решении о создании общества нужно определить направления его деятельности и назначить руководителя (директора).

3) устав — в случае создания общества на основании собственного учредительного документа.

Первая редакция устава общества

Первая редакция устава общества подписывается всеми участниками, а подлинность подписей заверяется нотариально (ч.2 ст.11 Закона).

Заявителем для подачи соответствующих документов может быть (п.8 ч.1 ст.1 Закона о регистрации):

учредитель (учредители) общества или уполномоченное ими лицо;

лицо, уполномоченное решением о создании общества.

Документы подаются заявителем лично или направляются почтовым отправлением (ч.1 ст.14 Закона о регистрации).

В случае подачи документов почтовым отправлением подлинность подписи заявителя на заявлении должна быть нотариально заверена (п.5 ч.1 ст.15 Закона о регистрации).

Государственная регистрация создания общества также может быть осуществлена онлайн, в частности через Портал «Дія».

В случае регистрации создания общества онлайн учредители могут самостоятельно выбирать положения редакции модельного устава общества.

При этом, в случае подачи документов в бумажной форме возможно избрание модельного устава общества только в редакции «по умолчанию».

Для государственной регистрации создания общества документы подаются в любой субъект государственной регистрации (исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, районные, районные в г. Киеве государственные администрации, нотариусы) в пределах области, города Киева по его местонахождению.

Такая государственная регистрация проводится в срок 24 часа, без уплаты административного сбора.

