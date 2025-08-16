У Мін’юсті нагадали, як створити товариство з обмеженою відповідальністю

Якщо товариство створюється кількома особами, такі особи у разі необхідності визначення взаємовідносин між ними щодо створення товариства можуть укласти договір про створення товариства в письмовій формі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Товариством з обмеженою відповідальністю є засноване однією або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділено на частки, а щоб створити ТОВ треба зробити низку кроків. Про це нагадало Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Особливості діяльності товариств визначаються Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон).

Так, Закон у ст.10 встановлює, що створення товариства відбувається за рішенням його засновників.

Якщо товариство створюється кількома особами, такі особи у разі необхідності визначення взаємовідносин між ними щодо створення товариства можуть укласти договір про створення товариства в письмовій формі, який діє до дня державної реєстрації товариства, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання.

Найменування товариства має містити назву, а також організаційно-правову форму. Товариство може мати скорочене найменування українською мовою, повне і скорочене найменування іноземними мовами (ст.9 Закону).

Установчим документом товариства є статут (ч.1 ст.11 Закону).

Згідно із ч.5 ст.11 у статуті товариства обов’язково зазначаються відомості про:

1) повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;

2) органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;

3) порядок вступу до товариства та виходу з нього;

4)облік часток товариства в обліковій системі часток товариств, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів.

Статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону.

Проте, ці вимоги не застосовуються до модельних статутів товариства.

Модельний статут товариства

Так, модельний статут товариства є багатоваріантним та передбачає можливість обрання різних його редакцій, у тому числі редакції «за замовчуванням», яка формується з положень, рекомендованих Кабінетом Міністрів України відповідно до постанови 27.03.2019 № 367 (зі змінами).

Відповідно до положень ч.1 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію) для державної реєстрації створення товариства подаються:

1) заява про державну реєстрацію (форма 2 відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 (зі змінами);

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення засновників про створення.

Якщо товариство створюється на підставі модельного статуту, таке рішення підписується усіма засновниками (їх представниками), а справжність підписів засвідчується нотаріально (ч.10 ст.11 Закону);

Рішення засновників товариства, що діє на підставі модельного статуту також має містити відомості про: найменування, склад засновників, розмір статутного капіталу, розмір часток у статутному капіталі кожного з учасників, спосіб внесення ними вкладів (у грошовій та/або негрошовій формі) (ч.9 ст.11 Закону);

Також у рішенні про створення товариства потрібно визначити напрямки його діяльності та призначити керівника (директора).

3) статут - у разі створення товариства на підставі власного установчого документа.

Перша редакція статуту товариства

Перша редакція статуту товариства підписується всіма учасниками, а справжність підписів засвідчується нотаріально (ч.2 ст.11 Закону).

Заявником для подання відповідних документів може бути (п.8 ч.1 ст.1 Закону про реєстрацію):

- засновник (засновники) товариства або уповноважена ними особа;

- особа, уповноважена рішенням про створення товариства.

Документи подаються заявником особисто або надсилаються поштовим відправленням (ч.1 ст.14 Закону про реєстрацію).

У разі подання документів поштовим відправленням справжність підпису заявника на заяві повинна бути нотаріально засвідчена (п.5 ч.1 ст.15 Закону про реєстрацію).

Державна реєстрація створення товариства також може бути здійснена онлайн, зокрема через Портал Дія.

У разі реєстрації створення товариства онлайн засновники можуть самостійно обирати положення редакції модельного статуту товариства.

При цьому, у разі подання документів в паперовій формі можливе обрання модельного статуту товариства лише у редакції «за замовчуванням».

Для державної реєстрації створення товариства документи подаються до будь-якого суб’єкта державної реєстрації (виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, районні, районні у місті Києві державні адміністрації, нотаріуси) в межах області, міста Києва за його місцезнаходженням.

Така державна реєстрація проводиться у строк 24 години, без сплати адміністративного збору.