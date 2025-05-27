Трамп может ввести санкции против России на этой неделе — WSJ

Как сообщается, Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против Москвы на этой неделе, поскольку разочарован действиями Путина.

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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе, поскольку он разочарован действиями Путина, в том числе постоянными обстрелами Украины и медленными темпами мирных переговоров. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что вероятные ограничения не затронут банковский сектор, однако рассматриваются другие меры по усилению давления на Путина с целью достижения уступок на переговорах. Особое внимание планируется уделить обеспечению 30-дневного прекращения огня, поддерживаемого Украиной.

Вместе с тем издание пишет, что Трамп также может решить не вводить новые санкции.

В WSJ добавляют, что "Трамп устал от мирных переговоров" и рассматривает возможность отказа участия в них, если "последний толчок не сработает".

Напомним, что Трамп отреагировал на массированные обстрелы Украины со стороны РФ. Он заявил, что глубоко недоволен действиями Путина.

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