В Ливерпуле госпитализировали 27 человек после наезда автомобиля на толпу болельщиков

Среди пострадавших четверо детей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, в центре Ливерпуля автомобиль влетел в толпу людей, праздновавших победу своей команды в английской Премьер-лиге. В результате наезда 27 человек госпитализировали, двое из них в тяжелом состоянии. Также среди пострадавших четверо детей. Об этом сообщает The Guardian.

Еще более 20 человек получили помощь на месте, некоторые из них получили легкие травмы.

Как отметили в пожарно-спасательной службе, четыре человека, среди которых был ребенок, оказались зажатыми под автомобилем. Спасателям пришлось поднять транспортное средство, чтобы достать пострадавших. Кроме того, легкие травмы получил находившийся на велосипеде фельдшер.

Полиция задержала 53-летнего мужчину, гражданина Великобритании, который, вероятно, управлял автомобилем.

По предварительным данным, инцидент не связан с терроризмом. Следствие продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.