Автомобіль протаранив натовп футбольних фанатів у Ліверпулі — інцидент потрапив на відео

Наїзд автомобіля на пішоходів стався на Вотер-стріт.

Фото: liverpoolecho.co.uk

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У центрі Ліверпуля легковий автомобіль врізався в натовп людей, які святкували перемогу своєї команди в англійській Прем’єр-лізі.

Поліція Мерсісайду повідомила, що водій, який здійснив наїзд на кількох пішоходів на Вотер-стріт, не намагався втекти з місця події. Правоохоронці вже його затримали.

За даними BBC, «швидкі» забрали трьох поранених. Крім того, на місце події приземлився гелікоптер служби «швидкої допомоги».

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер виступив із заявою після інциденту.

«Те, що відбувається в Ліверпулі, жахає — мої думки з усіма постраждалими та постраждалими.

Я хочу подякувати поліції та екстреним службам за їх швидку та послідовну реакцію на цей шокуючий інцидент.

Мене тримають у курсі подій, і я прошу надати поліції необхідний простір для розслідування», - сказав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.