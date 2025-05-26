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Автомобіль протаранив натовп футбольних фанатів у Ліверпулі — інцидент потрапив на відео

21:32, 26 травня 2025
Наїзд автомобіля на пішоходів стався на Вотер-стріт.
Автомобіль протаранив натовп футбольних фанатів у Ліверпулі — інцидент потрапив на відео
Фото: liverpoolecho.co.uk
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У центрі Ліверпуля легковий автомобіль врізався в натовп людей, які святкували перемогу своєї команди в англійській Прем’єр-лізі.

Поліція Мерсісайду повідомила, що водій, який здійснив наїзд на кількох пішоходів на Вотер-стріт, не намагався втекти з місця події. Правоохоронці вже його затримали.

За даними BBC, «швидкі» забрали трьох поранених. Крім того, на місце події приземлився гелікоптер служби «швидкої допомоги».

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер виступив із заявою після інциденту.

«Те, що відбувається в Ліверпулі, жахає — мої думки з усіма постраждалими та постраждалими.

Я хочу подякувати поліції та екстреним службам за їх швидку та послідовну реакцію на цей шокуючий інцидент.

Мене тримають у курсі подій, і я прошу надати поліції необхідний простір для розслідування», - сказав він.

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Велика Британія

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