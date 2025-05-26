Автомобиль протаранил толпу футбольных фанатов в Ливерпуле — инцидент попал на видео

Наезд автомобиля на пешеходов произошел на Уотер-стрит

Фото: liverpoolecho.co.uk

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В центре Ливерпуля легковой автомобиль врезался в толпу людей, которые праздновали победу своей команды в английской Премьер-лиге.

Полиция Мерсисайда сообщила, что водитель, совершивший наезд на Уотер-стрит на нескольких пешеходов, не пытался скрыться с места происшествия. Правоохранители уже его задержали.

По данным BBC, «скорых» увозили трех раненых. Кроме того, на месте происшествия приземлился вертолет службы «скорой помощи».

Премьер-министр Британии Кир Стармер выступил с заявлением после инцидента.

«Происходящее в Ливерпуле ужасает — мои мысли со всеми пострадавшими и пострадавшими.

Я хочу поблагодарить полицию и экстренные службы за их быструю и последовательную реакцию на этот шокирующий инцидент.

Меня держат в курсе событий, и я прошу предоставить полиции необходимое пространство для расследования», - сказал он.

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