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Россия готовит новые наступательные операции в Украине, — Владимир Зеленский

21:29, 26 мая 2025
Владимир Зеленский заявил, что Россия рассчитывает на дальнейшую войну.
Россия готовит новые наступательные операции в Украине, — Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что войска РФ готовят новые наступления в Украине. Об этом он сказал во время вечернего обращения.

«Мы видим по информации, которую получает разведка, и по открытым данным, что Путин и его окружение не планируют завершать войну — сейчас нет ни одного подтверждения того, что они всерьез рассматривают вариант мира и всерьез относятся к дипломатии. Напротив, много свидетельств того, что они готовят новые наступательные операции. Россия рассчитывает на продолжение войны», — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что это со стороны России — откровенное пренебрежение ко всем в мире, кто стремится к миру и пытается сделать дипломатию действенной.

«Я уверен, что разведки наших партнеров тоже владеют этой информацией, тоже видят такие факты, и важно, чтобы они не закрывали глаза и докладывали наверх. Единственное, что сейчас нужно, — это абсолютно честные выводы и соответствующее общее давление на Россию», — заявил Президент.

Также он добавил, что российские удары каждую ночь становятся все более масштабными.

«Более 900 ударных дронов против Украины за три дня, плюс баллистика, плюс крылатые ракеты — в этом нет никакого военного смысла, но это очевидный политический выбор — выбор Путина, выбор России — выбор продолжать войну и разрушать жизни», — подчеркнул Зеленский.

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россия Украина война

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