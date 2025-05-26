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Мерц пригрозил Словакии приостановкой финансирования со стороны ЕС

21:13, 26 мая 2025
Канцлер Германии предупредил Словакию о последствиях, если она не будет придерживаться курса ЕС.
Мерц пригрозил Словакии приостановкой финансирования со стороны ЕС
Фото: Getty Images
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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна рассмотрит возможность приостановки финансирования Словакии из бюджета ЕС, если Братислава и дальше будет отклоняться от общего курса блока. Об этом он сказал во время конференции WDR Europaforum, пишет Bloomberg.

Он напомнил, что страны, нарушающие верховенство права, могут столкнуться с процедурой нарушения, и «всегда есть возможность отозвать европейские фонды».

«Если это будет необходимо, то мы будем иметь дело с этим», — сказал Мерц.

Угроза сократить финансирование Словакии и продолжать привлекать Венгрию к ответственности является самой яркой демонстрацией того, что Мерц, вступивший в должность в начале этого месяца, готов к эскалации спора с этими двумя странами, пишет агентство.

В Bloomberg добавляют, что Словакия вызывает все большее беспокойство в Брюсселе. Правительство премьер-министра Роберта Фицо перешло к конфронтационной риторике в отношении ЕС и сблизилось с венгерским премьером Орбаном. Фицо также выступал с антиукраинскими заявлениями и вызвал критику из-за недавнего визита в Москву для встречи с Путиным.

Сопротивление Орбана неоднократно вызывало задержки в поддержке Украины и введении санкций против России со стороны ЕС.

«Мы не сможем избежать этого конфликта с Венгрией и Словакией, если будем продолжать этот курс. Мы не можем позволить, чтобы решения всего ЕС зависели от небольшого меньшинства. И, безусловно, могли бы быть более четкие слова и, возможно, более жесткие конфликты», — сказал Мерц.

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Германия ЕС Словакия

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