Практика судів
  1. У світі

Мерц пригрозив Словаччині призупиненням фінансування з боку ЄС

21:13, 26 травня 2025
Канцлер Німеччини попередив Словаччину про наслідки, якщо вона не дотримуватиметься курсу ЄС.
Мерц пригрозив Словаччині призупиненням фінансування з боку ЄС
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що країна розгляне можливість призупинити фінансування Словаччини з бюджету ЄС, якщо Братислава й надалі відхилятиметься від спільного курсу блоку. Про це він сказав під час конференції WDR Europaforum, пише Bloomberg.

Він нагадав, що країни, які порушують верховенство права, можуть зіткнутися з процедурою порушення, і «завжди є можливість відкликати європейські фонди».

«Якщо це буде необхідно, то ми будемо мати справу з цим», — сказав Мерц.

Загроза скоротити фінансування Словаччини і продовжувати притягати Угорщину до відповідальності є найяскравішою ознакою того, що Мерц, який вступив на посаду на початку цього місяця, готовий до ескалації суперечки з цими двома країнами, пише агентство.

У Bloomberg додають, Словаччина викликає дедалі більше занепокоєння у Брюсселі. Уряд прем'єр-міністра Роберта Фіцо перейшов до конфронтаційної риторики щодо ЄС і тісніше зблизився з угорським прем’єром Орбаном. Фіцо також виступав з антиукраїнськими заявами і викликав критику через нещодавній візит до Москви для зустрічі з Путіним.

Опір Орбана спричинив неодноразові затримки у підтримці України та санкцій проти Росії з боку ЄС.

«Ми не зможемо уникнути цього конфлікту з Угорщиною та Словаччиною, якщо продовжимо цей курс. Ми не можемо дозволити, щоб рішення всього ЄС залежали від невеликої меншості. І, безумовно, могли б бути більш чіткі слова і, можливо, більш жорсткі конфлікти», — сказав Мерц.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Німеччина ЄС Словаччина

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Корупція, непрозорість і безкарність підточують систему управління ЄС – Politico

Навіть у справі «Pfizergate» дипломати не очікують наслідків для Урсули фон дер Ляєн.

Став відомий перелік діючих суддів, допущених до іспиту для переведення до іншого місцевого суду

ВККС оприлюднила список діючих суддів, допущених для участі в кваліфікаційному іспиті для переведення до іншого суду.

У Міноборони заявили, що тепер військовослужбовці можуть розповісти про бар’єри на службі в Армія+

Міноборони запустило в Армія+ опитування військовослужбовців щодо того, які бар’єри вони відчувають під час служби у війську.

Визнання договору недійсним є неналежним способом захисту у випадку оспорювання самого факту укладення правочину через підробку підпису – Верховний Суд

Такий факт може бути спростований не шляхом подання окремого позову про недійсність правочину, а під час вирішення спору про захист права шляхом визнання обов'язку боржника за договором відсутнім.

ВАКС заявив про виявлення у житлі працівників апарату пристроїв для прослуховування

ВАКС подав повідомлення про втручання у здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та Офісу Генерального прокурора і порушені кримінальні провадження

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Карташов
    Олександр Карташов
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Тетяна Стрелець
    Тетяна Стрелець
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Олена Фаріонова
    Олена Фаріонова
    заступник голови Миколаївського апеляційного суду