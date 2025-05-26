Мерц пригрозив Словаччині призупиненням фінансування з боку ЄС

Канцлер Німеччини попередив Словаччину про наслідки, якщо вона не дотримуватиметься курсу ЄС.

Фото: Getty Images

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що країна розгляне можливість призупинити фінансування Словаччини з бюджету ЄС, якщо Братислава й надалі відхилятиметься від спільного курсу блоку. Про це він сказав під час конференції WDR Europaforum, пише Bloomberg.

Він нагадав, що країни, які порушують верховенство права, можуть зіткнутися з процедурою порушення, і «завжди є можливість відкликати європейські фонди».

«Якщо це буде необхідно, то ми будемо мати справу з цим», — сказав Мерц.

Загроза скоротити фінансування Словаччини і продовжувати притягати Угорщину до відповідальності є найяскравішою ознакою того, що Мерц, який вступив на посаду на початку цього місяця, готовий до ескалації суперечки з цими двома країнами, пише агентство.

У Bloomberg додають, Словаччина викликає дедалі більше занепокоєння у Брюсселі. Уряд прем'єр-міністра Роберта Фіцо перейшов до конфронтаційної риторики щодо ЄС і тісніше зблизився з угорським прем’єром Орбаном. Фіцо також виступав з антиукраїнськими заявами і викликав критику через нещодавній візит до Москви для зустрічі з Путіним.

Опір Орбана спричинив неодноразові затримки у підтримці України та санкцій проти Росії з боку ЄС.

«Ми не зможемо уникнути цього конфлікту з Угорщиною та Словаччиною, якщо продовжимо цей курс. Ми не можемо дозволити, щоб рішення всього ЄС залежали від невеликої меншості. І, безумовно, могли б бути більш чіткі слова і, можливо, більш жорсткі конфлікти», — сказав Мерц.

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