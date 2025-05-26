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Поліція зупинила рух транспорту на трасі Київ — Чоп, щоб перевести лебедів через дорогу — відео

20:42, 26 травня 2025
Лебедина історія завершилась успішно – птахи безпечно добрались до озера.
Поліція зупинила рух транспорту на трасі Київ — Чоп, щоб перевести лебедів через дорогу — відео
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На автодорозі Київ — Чоп співробітникам поліції довелось зупиняти рух транспорту, щоб перевести сім’ю лебедів через дорогу. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький та оприлюднив відео.

Він підкреслив, що поліцейські «зупинили рух транспорту та забезпечили безпечний супровід птахів через проїжджу частину — кожен заслуговує на безпечну дорогу додому, навіть якщо це озеро неподалік».

Поліція зупинила рух транспорту на трасі Київ — Чоп, щоб перевести лебедів через дорогу — відео

Лебедина історія завершилась успішно – птахи безпечно добрались до озера.

Як видно на відео, пригода сталася на одній з ділянок дороги на Житомирщині.

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