Росія готує нові наступальні операції в Україні, — Володимир Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Росія розраховує на подальшу війну.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що війська РФ готують нові наступи в Україні. Про це він сказав під час вечірнього звернення.

«Бачимо з інформації, яку здобуває розвідка, та з відкритих даних, що Путін і його оточення не планують завершувати війну - немає зараз жодного підтвердження, що вони серйозно розглядають варіант миру й розглядають серйозно дипломатію. Навпаки, багато свідчень, що вони готують нові наступальні операції. Росія розраховує на подальшу війну», - сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, це з боку Росії - відверта зневага всіх у світі, хто прагне миру та намагається зробити дипломатію дієвою.

«Я впевнений, розвідки наших партнерів теж мають таку інформацію, теж бачать такі факти, і важливо, щоб вони не заплющували очі та доповідали нагору. Єдине, що зараз потрібно, - це абсолютно чесні висновки та відповідний спільний тиск на Росію», - заявив Президент.

Також він додав, що російські удари щоночі стають усе більш зухвалими та масштабними.

«Більш ніж 900 ударних дронів проти України за три дні плюс балістика, плюс крилаті ракети - у цьому немає жодного військового сенсу, але це очевидний політичний вибір - вибір Путіна, вибір Росії - вибір воювати далі та руйнувати життя», - наголосив Зеленський.

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