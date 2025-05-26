Мерц заявив, що Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на далекобійну зброю Україні

Як цитують Мерца медіа, далекобійні удари по РФ західною зброєю тепер дозволені.

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін більше не обмежує далекобійність зброї, що поставляється Києву. Аналогічне рішення ухвалили Велика Британія, Франція та США. Про це повідомляє Clash Report.

«Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження щодо дальності з військових поставок Україні», — сказав Мерц.

Тепер дозволені удари по російській території із застосуванням західної далекобійної зброї.

Це означає, що Київ тепер зможе використовувати західну зброю для ударів по цілях у глибокому тилу ворога, що суттєво розширює можливості ЗСУ на фронті.

Крім того, за даними видання, Україна може отримати німецькі ракети Taurus.

Очікується, що Німеччина надасть 100–150 крилатих ракет Taurus, аналогічних британсько-французьким системам Storm Shadow/SCALP-EG.

Раніше стало відомо, що США схвалили передачу Україні 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет для Patriot.

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