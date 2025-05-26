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Ми жартували, — Еммануель Макрон про ляпас від дружини у літаку

14:50, 26 травня 2025
Еммануель Макрон заперечив будь-які «побутові сцени» з дружиною.
Ми жартували, — Еммануель Макрон про ляпас від дружини у літаку
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», дружина президента Франції Еммануеля Макрона вдарила його по обличчю перед виходом із літака, це момент потрапив на відео. Інцидент стався під час робочого візиту до В'єтнаму.

Згодом сам Еммануель Макрон заперечив будь-які «побутові сцени» з дружиною. Він зазначив, що у той момент «ми жартували». Про це повідомляє Clash Report.

Крім того, одна особа з оточення Макрона заявила, що це був «момент єднання».

«Це був момент, коли президент і його дружина востаннє розслаблялися після 16-годинної подорожі перед початком поїздки, жартома», - розповіло виданню The Telegraph джерело.

«Очевидно, що між Еммануелем та Бріжит Макрон не було жодних жестів насильства. Стверджувати протилежне — ґрунтуючись на дуже частковому, швидкоплинному зображенні, без звуку та без контексту — нечесно і це показує серйозну відсутність їхнього розуміння», - додав співрозмовник.

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Франція Емманюель Макрон

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