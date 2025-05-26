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Канцлер МЗС Естонії порівняв російські обстріли України з бомбардуванням Лондона в Другу світову

18:44, 26 травня 2025
Міністр Естонії: Кремль діє, як нацисти під час «Бліцу» в Лондоні.
Канцлер МЗС Естонії порівняв російські обстріли України з бомбардуванням Лондона в Другу світову
Фото: ukrinform
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Міністр закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов заявив, що останні цілеспрямовані удари Росії по українській цивільній інфраструктурі нагадують масовані бомбардування Лондона нацистами під час Другої світової війни. Про це повідомляє ERR.

Всевіов підкреслив, що атаки 24–25 травня – «найкраще свідчення відсутності будь-якого мирного процесу». Він закликав Захід не обмежуватися заявами, а ввести нові санкції проти Кремля.

«поки нам не вдасться своїми діями, а не словами, дати зрозуміти Путіну, що час більше не на його боці, немає ніяких причин очікувати, що будь-які переговори призведуть до стратегічного прориву», – наголосив естонський дипломат.

За словами Всевіова, головне зараз — перевести західні обіцянки у конкретні кроки. Він порівняв нинішні російські обстріли з бомбардуванням Лондона, коли нацисти намагалися підірвати надію британців. «Ці атаки так само мають зруйнувати віру українців, але вони проваляться, бо Росія систематично недооцінює спроможність України чинити опір», — додав міністр.

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росія МЗС Естонія обстріл

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